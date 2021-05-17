Бурков назвал «выкручиванием рук» повышение стоимости проезда в маршрутках

Повышение проезда в общественном транспорте стало одним их главных вопросов на заседании кабинета министров.

Александр Бурков прокомментировал информацию о внезапном повышении стоимости проезда в омских маршрутках и обязал мэрию разрешить ситуацию. Способ, как это сделать, дептранспорта, видимо, придется искать самостоятельно.

Согласно ФЗ-220 власти не могут диктовать, какую цену устанавливать перевозчикам, работающим на нерегулируемых маршрутах. Чисто теоретически транспортные компании могут поставить даже максимальную цифру, которую им согласовал РЭК. Другой вопрос, что тогда они не будут выдерживать конкуренцию с теми, у кого проезд стоит дешевле.

- Мне важно, чтобы администрация Омска эту проблему решала. И ни в коем случае частные перевозчики не «выкручивали рук» пассажирам, не повышали тарифы для людей. Если такое происходит на нерегулируемых тарифах, смотрите как дополнить эти маршруты муниципальным транспортом. Но у людей должна быть возможность ездить по той стоимости, которая ранее установлена, – подчеркнул Александр Бурков. – Прошу, чтобы максимум возможного и необходимого для этого было сделано, и все было под контролем.

Напомним, с 15 мая большая часть омских перевозчиков – все они входят в СРО «Омские перевозчики» – прислали в дептранспорта заявления, что они отменяют льготы для пассажиров и устанавливают для всех без исключения стоимость проезда в 30 рублей. Подробнее об этом мы писали здесь.

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