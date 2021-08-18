«Забрала сына из детдома и родила дочь от любимого человека»: Как сложилась судьба омской школьницы, ставшей мамой в 13 лет

Маша в 17 лет смогла забрать сынишку из детдома и поставить на ноги. Помощи от отца мальчика она так и не дождалась. Фото: Instagram.com

История 8-классницы Маши Ивановой* из Калачинска тогда поразила всех. Школьница резко округлилась, что заметили учителя и соседи. Медицинский осмотр подтвердил опасения: 13-летняя девочка беременна. Отцом оказался местный 23-летний заводила Дима Карпин*. Парень клялся на допросе следователей, что понятия не имел, сколько Маше лет. Силовики не поверили, поверили, в 2014 году Дмитрия приговорили к трем годам тюрьмы, а родившегося малыша у малолетней мамы забрали в детский дом.

Туда же попала и сама школьница – из-за проблем с алкоголем ее родная мать была лишена родительских прав. А воспитывавший ее любимый дедушка после всех переживаний из-за пересудов со стороны соседей и съемок на федеральных ток-шоу умер буквально через месяц. Так и Маша оказалась в детском доме. Девочка мечтала вырасти, дождаться любимого из тюрьмы и забрать ребенка себе.

«Комсомолка» узнала, как сложилась судьба школьницы, ставшей мамой в 13 лет.

Маша смогла закончить школу и не позволила отдать Артемку в приемную семью. Фото: Одноклассники

«МОЕГО СЫНА ХОТЕЛИ ОТДАТЬ В ДРУГУЮ СЕМЬЮ»

Сейчас Маше Ивановой 21 год, и она вполне крепко стоит на ногах. Девушка занимается своим интернет-магазином по продаже одежды и рассуждает зрело не по годам. Говорит, что дела идут неплохо. За плечами – тяжелая жизнь и множество набитых шишек. Омичке удалось главное: не сломаться из-за трудностей. Маша охотно рассказывает о своих злоключениях. Рядом с ней – Артем, которому со дня на день исполнится 8 лет.

- Артема я забрала, когда мне только исполнилось 17 лет. Хотела это сделать еще раньше, но, как мне тогда объясняли в опеке, тогда бы пришлось собирать больше бумажек. В итоге вышла мутная история: Тему мне отдавать не хотели. Более того, из дома малюток его спрятали в каком-то санатории. Якобы у него был контакт с больным открытой формой туберкулеза. Как я узнала позже, они просто тянули время и готовили его, чтобы отдать в другую семью. Когда я начала задавать вопросы, почему у них ребенок контактирует с больными туберкулезом и пригрозила судом, Тему мне отдали, - вспоминает девушка. – Потом мне писала эта женщина, планировавшая усыновить моего ребенка. Мы одно время нормально с ней общались, она спрашивала, как дела у мальчика.

А вот его отца дождаться Маша не смогла. Говорит, в этом нет ее вины. Постарались родственники отца ее ребенка, с которым отношения у них не сложились. Самый напряженный конфликт у школьницы был с сестрой Димы Карпина. Она-то и рассорила молодых.

Дима за связь со школьницей отсидел три года, но участия в воспитании общего ребенка не принимает. Фото: ВКонтакте

- До меня Дима отлично зарабатывал и тратил часть денег на сестру и ее ребенка. Естественно, когда у нас начались отношения, он стал больше отдавать мне. Это сильно не нравилось его сестре. Потом меня начали обвинять в том, что это я посадила его. Мы постоянно были на связи с Димой во время его срока, я ждала Диму. Но незадолго до его выхода из тюрьмы с его странички в Одноклассниках пришло гневной сообщение, где он называл меня распутницей и проституткой. С кучей матов Дима обвинял меня в измене, якобы я сплю со всеми в детском доме. Хотя кто там был, знает: там даже поцеловаться невозможно. Кругом камеры и потом будут проблемы. Я не стала ждать его и через пару месяцев стала встречаться с молодым человеком. Он – бывший муж сестры Димы. Кстати, потом уже я узнала, что то самое сообщение написала с его аккаунта именно сестра, - рассказывает Маша.

«ТЫ ВСЕ РАВНО БУДЕШЬ МОЕЙ»

Тем не менее, девушка не жалеет, что ее роман с отцом ребенка закончился именно так. По ее словам, сам Дима пытался сохранить отношения и добиться ее расположения. Но чувства с ее стороны прошли.

- Я помню тот звонок с незнакомого номера. Я взяла трубку, и голос на том конце провода сказал: «Не узнала? Это я - Дима». Мы встретились, пообщались, но, честно говоря, это уже было не то. Я поняла, что человек вообще не изменился, шутки, разговоры, приколы остались примерно на этом же уровне. И я все это переросла, мне было это уже неинтересно. Я поняла, что будущего с отцом моего ребенка у меня нет. Тем не менее, она говорил: «Мне не важно, что рядом с тобой другой мужчиной. Ты все равно будешь моей!»

Маша не дождалась Диму из тюрьмы, по ее словам, из-за козней со стороны его родных. Они рассорили пару. Фото: Одноклассники

Кстати, пока Дима был в тюрьме, завязать со мной отношения пытался его младший брат. Я ему отказала. У него долги, сейчас он нигде не работает, насколько я знаю. Зачем мне это.

Долго горевать не стал и Дима. В его жизни появилась другая женщина. Так они родители и жили на одной улице. За эти годы отец Артема, по словам девушки, ни разу не пришел к ним и не предложил свою помощь. А первое время она была очень нужна молодой маме с ребенком.

- Я никогда не запрещала ему общаться с сыном. При этом он везде и всем рассказывал, что это я не даю им видеться с Артемом. Полтора года назад у нас были съемки в ток-шоу на федеральном канале, и Дима впервые увидел сына. На камеру он расплакался, а потом в аэропорту несколько раз прошел мимо нас и даже не подошел. Ребенок спросил меня, почему папа с ним не общался все эти годы. Я ответила: «Папа не хотел, но ты в этом не виноват». После этого и Артем сказал, что больше не хочет видеть своего отца. На этом наше общение с ним закончилось.

НЕУДАЧНЫЙ БРАК ДЛИНОЙ В НЕДЕЛЮ

С бывшим мужем сестры Димы отношения у Маши тоже не сложились. Но в жизни был и еще один неудачный опыт. На Дне рождения в компании знакомых она увидела Игоря. У них завязались отношения. И дело дошло даже до свадьбы. Правда, брак Маши и Игоря продлился всего лишь неделю.

- Он и до этого выпивал, но вел себя адекватно. Но есть категория людей, которые после алкоголя вдруг резко становятся другими. Так было и с Игорем. На вечеринке общих знакомых муж сильно напился, в какой-то момент он набросился на меня и начал душить. Я едва вырвалась. На утро он ничего не помнил, но я поняла, что надо уходить. Я сразу же подала на развод, - говорит Маша Иванова.

Недавно Маша с любимым человеком переехала в купленный дом. Они растят в нем двоих детей. Фото: Instagram.com

Тем не менее, свое счастье девушка нашла. Сейчас она уже несколько лет счастлива в новых отношениях. С мужчиной по имени Александр у них есть и общий ребенок – двухлетняя Настенька. Недавно пара купила дом в одной из деревень Омской области и машину.

- У меня все хорошо, замуж не планирую. Я уже была в браке. Хоть это длилось и всего неделю, но мне хватило.

Маша получила права. Своя машина в деревне - вещь необходимая. Фото: Instagram.com

Все имена и фамилии участников истории изменены.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

«Конечно, я бы хотела переиграть свою жизнь и избежать ошибок»

- Я благодарна своему социальному педагогу в школе. Это она меня направляла в первые годы после родов, подсказывала, на чем сосредоточиться. Давала совет налечь на учебу, чтобы потом забрать сына. Спасибо ей за это.

- Как ты справлялась с осуждением соседей, родных, комментаторов в соцсетях? Наверняка это было сложно.

- Да, первое время я мониторила все комментарии под новостями о себе, под видео с эфиров ток-шоу. И, конечно, очень сильно расстраивалась, плакала, мне было больно и обидно. Но сейчас мне безразлично мнение чужих для меня людей, я не хочу ничего и никому доказывать. Я же не могу каждому писать в ответ и переубеждать в чем-то. У каждого своя жизнь, свое мнение и свои взгляды, что правильно, а что нет.

- Как думаешь, с Димой у тебя была любовь?

- Нет, я думаю, это было просто увлечение. А, может, я просто так хотела привлечь внимание своего дедушки. В тот период у него появилась другая женщина, он перестал уделять мне внимание, интересоваться моей жизнью. И наверное роман с Димой был моим протестом, желанием обратить на себя желание.

- Дедушки ведь в тот же год не стало…

- Да, и я очень сильно сожалею, мне не хватает его, по сути, он меня воспитал. Дедушка слег от инсульта через месяц после того, как прогремела вся эта история. И виновата в этом только я.

Любимый дедушка после новостей о беременности 13-летней внучки слег с инсультом и умер еще до рождения правнука. Фото: Федор СКВОРЦОВ

- Если бы у тебя была возможность все переиграть, ты бы поменяла свою жизнь?

- Да, конечно.

- Ты ни за что не стала бы рожать в 13 лет?

- Скорее, я бы не за что не повелась бы на отца своего ребенка. Это точно не было любовью, я помню, что у меня в голове был словно туман какой-то. Не совершайте моих ошибок!