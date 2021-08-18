Обокрал своего деда-ветерана и находится на условном сроке: Что известно об омском убийце бездомных

В тяжком и бессмысленном преступлении подозревают сироту Александра П.

ЧП случилось в рабочем поселке Марьяновке на юго-западе Омской области. Вечером 16 августа местные жители обнаружили в самом его центре два обезображенных трупа. Убитыми оказались бездомные – мужчины 59-ти и 43-х лет. Их знали все местные жители, которые отзываются о погибших людях только положительно. Говорят, бомжи были беззлобными и вежливо со всеми общались. Сельчане старались им хоть как-то помочь.

– Часто видела одного из этих мужчин возле магазина, покупала ему поесть. Не могу представить даже, за что с ним можно было расправиться, да еще с такой жестокостью, – рассказывает одна из жительниц Марьяновки Арина Смагулова.

По какой причине преступники расправились с этими людьми, сейчас выясняют в Следственном комитете. Фото: «Хроника Марьяновского района»

Эти ножи нашли на месте преступления. Фото: УМВД России по Омской области

Уже на следующий день силовики вышли на след предполагаемых убийц. В тяжком преступлении обвиняют двоих парней – 20-ти и 16-ти лет. По предварительным данным, они напились и отправились гулять по поселку в поисках приключений. Они были в настолько неадекватном состоянии, что после расправы над ни в чем не повинными людьми бросили ножи со своими отпечатками пальцев рядом с местом преступления. Уже к вечеру их задержали.

Тела погибших нашли недалеко от местного краеведческого музея. Фото: 2gis.ru

В обстоятельствах дела разбирается следователь СУ СК по Омской области. В отношении задержанных возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Следком настаивает на заключении парней под стражу на время следствия. Этот решен вопрос будет решен в ближайшее время – и почти точно не в пользу старшего из фигурантов, Александра П. Он уже дважды был судим и находится на условном сроке.

«КП-Омск» нашла его тетю Наталью Васильеву (имя и фамилия изменены) и пообщалась с ней. Вот, что она нам рассказала:

– Саша – сирота, – объяснила женщина. – Родители пили, отец не вылезал из тюрем. Его мать умерла, когда он был еще маленьким. Погибла в горящем доме. А, когда ему исполнилось 15 лет, умер его папа. Моя мама забрала Сашу и его младших брата и сестру в нашу семью. Мы старались дать им все необходимое. Младшие оказались нормальными детьми. А с Сашей были постоянные проблемы. В одном классе по несколько лет сидел. Постоянно прогуливал уроки. Маму часто вызывали в школу из-за его хулиганства.

Наталья рассказывает, что в детстве Саша обокрал даже их родного дедушку – ветерана войны. Старичок хранил все свои сбережения в матрасе. Узнав про это, внук с приятелями стащил деньги и большую их часть растратил на развлечения и сладости. При этом считал, что опекуны его во всем ограничивают, и сразу после того, как ему исполнилось 18 лет, отправился на «волю».

– Он тут же снял все накопления, которые ему полагались как сироте, – продолжает наша собеседница. – Начал жить с какой-то девочкой. За три недели прокутили 300 тысяч рублей. Деньги закончились, девочка уехала в Москву, а Саша снова пришел к моей маме. Она его пожалела и пустила пожить. Он устроился рабочим на кондитерскую фабрику. Вроде бы, сначала все было хорошо. Мы долгое время ничего не замечали. Потом говорю маме: «Давай посмотрим на приданое, которое останется Маше (Прим. авт. – имя изменено, маленькая дочь Натальи)». Открываем шкатулку, а там половины золотых украшений уже нет. Все кольца перетаскал!

После этого бабушка окончательно порвала все отношения с Сашей. Она написала заявление в полицию о хищении имущества и прогнала бывшего опекаемого из своего дома. Сумму ущерба приютившей его семье оценили в 60 тысяч рублей. Тогда парень отделался условным сроком.

Саша познакомился с новым приятелем, когда обитал в парке.

После этого наш искатель приключений поехал в Омск к еще одному сводному брату, он также был под опекой у Васильевых. Но через какое-то время обокрал и этого человека – перевел с его счета на свою карту 100 тысяч рублей. Так он получил еще один условный срок и потерял последнего родственника, которому было до него дело.

После фиаско в городе Александр вернулся в Марьяновку. Там нашел новую даму сердца, женщину с ребенком. Но и та вскоре выгнала его из дома. Какое-то время бомжевал, спал на лавочке в парке. Где-то там в это время он и познакомился с 16-летним Никитой (имя изменено). Скинувшись, они набрали денег, чтобы снимать квартиру на двоих. Именно с этим соседом фигурант и совершил зверское и бессмысленное преступление. Они зачем-то убили двоих бомжей, бросив тела на людном месте – рядом в полицией и административными зданиями. Там же оставили и улики против себя.

Если вину Александра докажут, условным сроком и порицанием он уже не отделается. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает до 15 лет колонии.

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