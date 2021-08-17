«После 18 лет пошел в отрыв»: Бывший опекун – о жителе Омской области, обвиняемом в жестоком убийстве

Сашу подозревают в бесчеловечной расправе над бомжами.

Напомним, жестокое убийство произошло накануне, 16 августа в Марьяновке. В самом центре рабочего поселка в зарослях камыша обнаружили два изуродованных трупа. Личности погибших уже установлены, это бездомные 59-ти и 43-х лет. Местные жители отзываются о них только хорошо. Говорят, бомжи были добрыми и совершенно безобидными, все пытались им помочь по мере сил.

По предварительной информации, они погибли от рук двоих пьяных парней 16-ти и 20-ти лет. Сейчас их уже задержали и допрашивают. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. сейчас решается вопрос о заключении их под стражу на время следствия.

По какой причине преступники расправились с этими людьми, сейчас выясняют в Следственном комитете. Фото: «Хроники Марьяновского района»

Эти ножи нашли на месте преступления. Фото: УМВД России по Омской области

«КП-Омск» пообщалась с тетей старшего из подозреваемых Александра П. Вот, что она нам рассказала:

– Когда Саше было около 15 лет его родители умерли. Я взяла его в нашу семью на воспитание. Пыталась дать ему все необходимое. До совершеннолетия он был нормальным ребенком, ничего плохого не творил. А как исполнилось 18 лет, захотел вольной жизни, и мы уже не могли с ним справиться, – объяснила женщина.

Впрочем, близкие до сих пор не могут поверить, что беззлобный, казалось бы, Саша способен на такое зверство. Они полагают, что он поддался плохому влиянию друга, который и стал инициатором расправы над ни в чем неповинными людьми.

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