В Омской области зверски убили двоих мужчин и бросили тела на оживленной улице

По какой причине преступники расправились с этими людьми, сейчас выясняют в Следственном комитете. Фото: «Хроники Марьяновского района»

Вечером 16 августа жители Марьяновки, расположенной на юго-западе Омской области, сделали страшную находку. В районе переулка 40-летия Октября в самом центре поселка обнаружили два окровавленных трупа. Судя по характеру нанесенных ран, над погибшими кто-то целенаправленно и на протяжении долгого времени издевался: их колотили ногами и кулаками, а потом добили ножами.

Больше всего сельчан напугало, что ЧП произошло не где-то на отшибе, а рядом со всеми административными зданиями. Место там довольно оживленное. Недалеко находятся отделения банков, администрация поселения, управление минтруда по Марьяновском району, кинотеатр, библиотека и краеведческий музей.

Местные жители жалуются, что там страшно ходить даже днем из-за зарослей камыша, которые никто не косит.

Тела погибших нашли недалеко от местного краеведческого музея. Фото: 2gis.ru

По предварительной информации, по крайней мере одного из подозреваемых в жестокой расправе над погибшими уже задержали. Его допрашивают. Известно, что 20-летний Александр П. – сирота. Когда ему было 15 лет его родители умерли. Мальчика на воспитание взяла тетя. Женщина рассказывает, что у парня было все необходимое. Близкие предполагают, что он мог поддаться негативному влиянию друга, который и стал инициатором расправы над людьми.

К преступлению может быть причастен сирота Саша П.

Также устанавливают обстоятельства и свидетелей убийства, а также личности убитых. В одном из них жители Марьяновки уже узнали местного бомжа. Сейчас они не понимают, как с ним такое могло произойти, и скорбят.

– Бездомный человек на первом фото был добрейшим, никогда никому не сказал грубого слова, всегда вежливый. Мы ему помогали, чем могли, – рассказывает одна из сельчанок, пожелавшая остаться неизвестной.

ОФИЦИАЛЬНО

«Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу»

Пресс-служба СУ СК России по Омской области:

Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения на открытом участке местности тел двух мужчин, 1962 и 1978 годов рождения, со множественными ножевыми ранениями по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

По версии следствия, к преступлению причастны двое молодых людей, 20 и 16 лет, у которых в ходе совместного распития спиртного возник конфликт с потерпевшими – лицами без определенного места жительства. Подозреваемые задержаны, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.