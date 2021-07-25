Обладательница первого российского «золота» на Олимпиаде в Токио Бацарашкина собирается замуж после Игр

Виталина Бацарашкина собирается создать семью после Игр. Фото: Instagram.com

Омская спортсмена Виталина Бацарашкина принесла на Олимпиаде в Токио первую золотую медаль в копилку российской сборной. Она была лучшей в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Впереди у 24-летней сибирячки еще два старта.

Накануне Бацарашкина дала пресс-конференцию после своей победы на Играх. Обычно крайне закрытая Виталина, что признает даже ее мама, в этот раз была очень откровенна и рассказала многое о личной жизни. Приводим наиболее интересные фрагменты разговора с Олимпийской чемпионкой.

ОБ АТМОСФЕРЕ НА ИГРАХ

- В Рио все было совсем по-другому. Все могли обниматься, жать друг другу руки. Не только Олимпиады, а каждый новый старт не похож на предыдущий. Ограничения на стрельбу вроде бы не накладывает отпечаток, на настроение - тоже не особо. Это все не то что бы стесняет… Просто ты постоянно должен держать в голове ряд правил: обрабатывать руки, носить маски и т. д, - сказала Виталина Бацарашкина.

О ПОБЕДНОМ ВЫСТРЕЛЕ

- У стрелков есть одно правило: смотреть на мушку и давить пальцем на спусковой крючок. На мушку я смотрела, а вот палец почему-то не давил. Мне нужно было себя перебороть. И получилось, думаю.

О ТОМ, КАК ПРИШЛА В СТРЕЛЬБУ

- Честно говоря, вид оружия, можно сказать, сам меня выбрал. Как-то дедушка меня привел в стрельбу, был только один тренер по пистолетам — Наталья Ивановна Кудрина. Я у нее тренировалась буквально месяцок, это было временно, пока не вернется тренер по винтовке. Однако, когда он вернулся, Наталья Ивановна так и сказала ему: «Я ее не отдам». Так я стала тренироваться у нее.

О ЛИЧНОМ

- Спасибо всем, кто меня поддерживал: моим близким, семье, друзьям, конечно, а также мужу своему… Пока что он еще не муж, но скоро будет. Я на это надеюсь. Надеюсь, что это случится в этом году. Потому что планируем уже очень давно, но все никак не срастается у нас.

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