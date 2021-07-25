Страшная авария на трассе в Омской области: 3 погибших, 8 пострадавших

Аварии могла поспособствовать и скользкая после дождя дорога. Фото: УМВД России по Омской области

Чудовищная, судя по снимкам, автоавария случилась в воскресенье, 25 июля, в Крутинском районе Омской области.

В полдвенадцатого дня по местному времени произошло лобовое столкновение в районе 3-го километра дороги Крутинка-Китерьма.

Фото: УМВД России по Омской области

По предварительной информации, 36-летний водитель на «семерке» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. А там на легковушку летел УАЗ. Водители уже не успевали избежать столкновения. Удар от него был такой силы, что оба транспортных средства буквально разнесло на куски.

Легковушку смяло как картонную коробку. У находившихся внутри водителя и двоих пассажиров – мужчины и женщины, личности которых сейчас устанавливаются, – не было ни одного шанса выжить. Они скончались на месте происшествия.

Фото: УМВД России по Омской области

У микроавтобуса сильно покорежило переднюю часть. Водителя УАЗа и семерых его пассажиров, в том числе троих детей с травмами увезли в больницу. Вероятно, все они в тяжелом состоянии, потому что сами они не смогли назваться. Их личности сейчас устанавливают, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Фото: УМВД России по Омской области

Проверку по факту трагедии начали в пресс-службе областной прокуратуры.

– На место выезжал прокурор Крутинского района Валерий Лабзов, чтобы скоординировать действия правоохранительных органов, – рассказали в пресс-службе ведомства. - Следователем УМВД России по Омской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Ход его расследования находится на контроле прокуратуры.