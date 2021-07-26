Водителя устроившего в Омской области ДТП с 4 погибшими, дважды лишали прав за пьянство за рулем

У водителей не выло шансов на спасение. Фото: УМВД России по Омской области

Напомним, чудовищная автоавария произошло в Крутинском районе в 11.30 25 июля. На полосу встречного движения вылетела «семерка». Ехавший там не слишком маневренный «уазик» просто не успел свернуть в сторону.

Лобовой удар был такой силы, что обе машины буквально разнесло на части. Все находившиеся в легковушке, сам водитель и двое его пассажиров – 29-летняя женщина и 43-летний мужчина.

Пострадали и все находившиеся в микроавтобусе: четверо взрослых и четверо детей – два пятилетних мальчика и подростки 13-ти и 15-ти лет. Их всех увезли в больницу. Вскоре стало известно, что один из них 71-летний водитель умер.

Предполагаемый виновник ДТП, который влетел в УАЗ, уже неоднократно садился за руль пьяным. В пресс-службе областного УМВД сообщили, что впервые 36-летнего мужчину лишили водительских прав 6 февраля 2017 года. В тот раз – на 19 месяцев.

Второй раз он сел за руль пьяным уже будучи лишенным прав. Его задержали 6 августа 2018 года, приговорили к 100 часам исправительных работ и лишили прав еще на 2 года.