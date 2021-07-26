«Ехал праздновать свой день рождения на базу»: 71-летний житель Омской области, погибший в страшном ДТП, вез семью на праздник

У водителя УАЗа не было шансов спастись при таком повреждении машины.

Напомним, трагедия случилась в воскресенье, 25 июля, на трассе в Крутинском районе. 36-летний водитель на ВАЗе выехал на встречную полосу и влетел в УАЗ. Все трое людей из легковушки, в том числе сидевший за рулем 36-летний лихач, погибли моментально. Выяснилось, что водитель уже дважды был лишен прав за пьянство.

– Гнал с огромной скоростью и обгонял всех – сначала по грунтовке, потом выехал на встречку. Чуть не задел другие машины, и из-за поворота вылетел – прямо в УАЗ. Там не крутой поворот, но скорость была точно больше 100. Им было весело, и они лихачили, – рассказывает в соцсетях очевидец Артем Щепетов. – Как сидел мужчина с локтем из окна, так и умер. Остальных не было видно, только локоть. Там, вообще, не было ничего видно. Одна груда металла в три раза меньше, чем надо для жизни. Между капотом и багажником было не больше метра. Вынимали через крышу.

По словам мужчины, они сами чудом избежали столкновения с дико несущейся машиной. Везли на крыше матрас, придерживали его руками, чтобы не свалился на землю, поэтому ехали со скоростью 20 км/ч. Если бы была хоть немного больше, затормозить бы уже не успели и присоединились к участникам ДТП.

Второму водителю микроавтобуса не повезло. «Семерка» влетела прямо в его кабину и разнесла ее на куски. 71-летнего мужчину в крайне тяжелом состоянии госпитализировали, но он получил травмы, не совместимые с жизнью.

– Михаил (водитель. – Прим. авт.) с семьей ехал праздновать свой день рождения на базу, – продолжает рассказ очевидец. – В машине были, в основном, женщины и дети. Михаила достали, у него почти не было ног. Дети и женщины сидели на земле все в крови. Кругом продукты. Скорая приехала быстро, но пострадавших людей было слишком много. Полицейский на УАЗе сам отвозил детей в больницу. Довольно быстро приехала вторая скорая помощь. Все было оперативно, и через три часа об аварии напоминала только кучка продуктов на обочине.

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