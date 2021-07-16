Омские археологи приглашают поучаствовать в раскопках крепостного острога, где сидел Достоевский

Раскопки начинаются уже 19 июля. Фото: vk.com/voopik.omsk

С понедельника, 19 июля, начинаются раскопки на месте бывшего каторжного острога, где когда-то отбывал наказание Достоевский. Сейчас рядом с этим местом расположен драмтеатр.

Всех интересующихся историей приглашают помочь в этой увлекательной работе. Тем, кто будет приходить на постоянной основе, даже заплатят

– Вообще, конечно, зовем всех желающих. Мы выдадим лопаты – пусть копают, – рассказал «Комсомольской правде в Омске» куратор проекта от Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Игорь Коновалов. – Но лучше, чтобы люди работали на постоянной основе. Просто придя на час человек толком ничего не поймет. За ним только надо будет везде ходить и контролировать. Для всех это будет впустую потерянное время. Нам нужны в помощь люди, готовые действительно системно работать. Взамен им обещают рассказывать интересное об истории этого места и даже заплатить. Архитекторы ведь люди довольно ленивые (Смеется). Им становится интересно, когда начинается слой 18-го века, когда уже можно прийти обметать кисточками. А до этого момента – банальные земляные работы. Вот таких людей, готовых их выполнить, – по сути, землекопов, мы и ищем. В команду требуется 6-8 человек.

График и условия работы можно уточнить у куратора по т. 8-913-967-62-40.

Напомним, остатки фундамента этого исторического и во многом судьбоносного для великого русского романиста здания обнаружили во время благоустройства территории.

Во дворике, где сейчас расположена камерная сцена Омской драмы, установят памятный знак. Над этой скульптурой работает скульптор Александр Капралов. В городе он хорошо известен по другой работе «Крест несущий», посвященной Достоевскому и установленной в парке возле театра.