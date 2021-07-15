Родственники требуют 3 млн рублей за смерть жителя Омска, погибшего в Африке от удара током в душе

Погибший работал инженером в авиакомпании «Скол».
Эта довольно запутанная история произошла в городе Джубе в Южном Судане в прошлом году. В тот местном отеле «Малибу» при странных обстоятельствах погиб житель Омска, работавший инженером в авиакомпании «Скол».
Вечером на крики, разносившиеся из его номера, прибежали коллеги. Они нашли сотрудника в ванной. Мужчина держался за ручку душа, его трясло. Потом, так и не выпустив ручку, он упал на пол.
Выяснилось, что в ванной не было нормальной электроизоляции и потерпевший получил сильнейший удар током. Мужчине вызвали скорую, но спасти его не удалось.
Африканские врачи после вскрытия пришли к неоднозначному выводу. В заключении они написали, что причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца.
Родные погибшего с этим не смирились и добились проведения еще одного вскрытия уже в России. Омские судмедэксперты пришли к выводу, что человек погиб все-таки от удара током. Более того, никаких признаков заболевания сердца они не обнаружили. Зато нашли непонятные ссадины от ударов и следы волочения, которые могли быть получены инженером за сутки до смерти.
В возбуждении уголовного дела семье погибшего отказали. Но родственники подали гражданский иск к авиакомпании, где трудился погибший. По их мнению, работодатель не обеспечил их близкому человеку нормальные условия проживания.
Каждый из троих членов семьи погибшего требует компенсацию в 1 млн рублей.
Добавим, авиакомпания «Скол» в 2017 году подписала самый крупный в истории ООН контракт по предоставлению авиационных услуг в рамках миротворческой миссии на ВС Ми-26Т в Южном Судане.
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