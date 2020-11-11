Супруге погибшего омского пилота Ахметова все-таки выплатят 30 млн

Пилоту стало плохо с сердцем во время полета, он скончался, когда коллеги пытались оказать ему первую помощь. Фото: Личный архив

Семье омского летчика Дамира Ахметова, погибшего при исполнении служебных обязанностей, все-таки выплатят полагающуюся по закону компенсацию. Напомним, трагедия случилась год назад – 24 ноября.

Во время перелета из Москвы в Анапу прямо за штурвалом стало плохо пилоту Ахметову. Его коллеги экстренно посадили воздушное судно, но прибывшая на место бригада скорой уже только констатировала смерть пациента от сердечного приступа.

По решению Кировского райсуда, компанию «Аэрофлот» обязали выплатить 10 годовых окладов пилота его вдове. Это 29,722 млн рублей.

Работодатель не согласился с этим решением и подал апелляцию. В качестве аргументов сторона ответчика выдвигала несколько версий. Ахметов умер не в кабине пилота, а в салоне самолета – то есть, не на своем непосредственном рабочем месте.

Также представители «Аэрофлота» заподозрили, что сотрудник скрыл от них имеющиеся проблемы со здоровьем. Но тогда остается неясным, как он проходил обязательные медосмотры и был допущен до полетов.

Рассмотрев все эти доводы, Омский областной суд не нашел их состоятельными и отклонил апелляцию «Аэрофлота», обязав выплатить Анастасии Ахметовой всю сумму компенсации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Дамир мечтал о небе еще со школы»: Одноклассник погибшего омского пилота с рейса Москва–Анапа рассказал, каким он был человеком

Как выяснилось, погибший пилот родился в городе Южноуральске Челябинской области, окончил Кировоградскую летную академию. Потом перебрался в Омск, где и жил все это время. У пилота остались 37-летняя супруга и двое маленьких детей. (Далее...)