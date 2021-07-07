Многодетная жительница Омска, по вине которой погиб ее 3-месячный сын, отделалась ограничением свободы

Медики не смогли реанимировать малыша.

В Омске вынесли приговор 24-летней местной жительнице, по вине которой на пожаре погиб ее новорожденный сын.

Напомним, трагедия случилась прошлой зимой в частном секторе на улице Красных Зорь. Многодетная местная жительница поехала с возлюбленным в кафе на другом конце города, заперев в пустом доме своих детей: 3-летнюю девочку, а также мальчиков 4-х и 2-х лет и 3-месячного младенца.

Омичка оставила детей одних, чтобы съездить в кафе со своим возлюбленным.

Пока взрослые развлекались, начался пожар. Детей кинулись вызволять совершенно посторонние люди, увидевшие дым из окна дома. Троих старших успели спасти, их с отравлением угарным газом увезли в больницу. Для самого маленького доза оказалась смертельной, его откачать не смогли.

Мать вернулась домой, когда все уже было кончено. В отношении нее возбудили уголовное дело. Впрочем, об ответственности она не особо беспокоилась, считая все происшедшее несчастным случаем.

– Да кто меня посадит! – заявила Елена Мартынова (имя и фамилия изменены) в интервью «Комсомольской правде в Омске». – У меня маленькие дети и хороший адвокат. Говорит, мне не грозит ничего серьезного. А если вдруг вынесут суровый приговор, конечно, буду его обжаловать. Дойду до самых верхов. Я не считаю себя виноватой, это несчастный случай. Вот все пишут, что это дети подожгли. И проверка пожарная показала, что очаг был от поджога спичками. Но у меня дети не могли ничего поджечь, у нас дома нет спичек. Взять они их нигде не могли.

Накануне, 6 июля, в Куйбышевском районном суде Омска женщине вынесли приговор.

– Собранные следственными доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 24-летней женщине, признанной судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – Подсудимой назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы с возложением на нее определенных судом обязанностей.