«Это был несчастный случай!»: Омичка, у которой на пожаре погиб 3-месячный сын, брошенный дома один, не считает себя виновной

Медики не смогли реанимировать малыша.

Трагедия в частном секторе Омска еще прошлой зимой. Все это время шло расследование, сейчас уголовное дело передано в суд.

Загорелся дом на улице Красных Зорь. Внутри оказались заперты четверо малышей - 3-летняя девочка, а также мальчики 4-х и 2-х лет и 3-месячный младенец. На их спасение кинулись не родители, а совершенно посторонние люди, увидевшие дым, валивший из дома.

Они вызвали на место пожарных. Удалось вынести на улицу троих детей, их с отравлением угарным газом увезли в больницу. А для их младшего братика доза оказалась смертельной, его не удалось реанимировать.

24-летняя мать детей вернулась домой, когда все уже закончилось. Как выяснилось, в то время, как ее дети метались по запертому ей снаружи горящему дому, она развлекалась с сожителем в кафе на другом конце города.

Омичка оставила детей одних, чтобы побывать в гостях со своим возлюбленным. Он тоже не возражал оставить детей одних. Фото: ВКонтакте

В отношении нее возбудили уголовные дела сразу по двум статьям: за причинение смерти по неосторожности и за оставление лица, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, в опасности.

Впрочем, за свою судьбу омичка не переживает.

- Да кто меня посадит! - рассказала Елена Мартынова (имя и фамилия изменены) «Комсомольская правда в Омске». - У меня маленькие дети и хороший адвокат. Говорит, мне не грозит ничего серьезного. А если вдруг вынесут суровый приговор, конечно, буду его обжаловать. Дойду до самых верхов.

- Малыша погибшего вспоминаете?

- Ну да вспоминаю... Но это личное, не хочу говорить об этом.

- Раскаиваетесь в случившемся?

- Я не считаю себя виноватой, это несчастный случай. Вот все пишут, что это дети подожгли. И проверка пожарная показала, что очаг был от поджога спичками. Но у меня дети не могли ничего поджечь, у нас дома нет спичек. Взять они их нигде не могли.

- Вы же анализировали случившееся, что, на ваш взгляд, могло произойти?

- От электропроводки. У нас она вся наружу. Наверное, какой-то провод заискрил.

- У вас весь дом сгорел? Кто-то вам сейчас помогает?

- Да какой там пожар... Одна комната задымилась. Будем восстанавливать, мой гражданский муж будет. Я с детьми сама сижу. Все сами, никто нам не помогает.

- У вас родных нет?

- Почему нет? Есть. Отец, а мать в другом городе.

- Они как-то выразили вам сочувствие?

- Нет, я не хочу это обсуждать.