«Это был несчастный случай!»: Омичка, у которой на пожаре погиб 3-месячный сын, брошенный дома один, не считает себя виновной

Медики не смогли реанимировать малыша.
Трагедия в частном секторе Омска еще прошлой зимой. Все это время шло расследование, сейчас уголовное дело передано в суд.
Загорелся дом на улице Красных Зорь. Внутри оказались заперты четверо малышей - 3-летняя девочка, а также мальчики 4-х и 2-х лет и 3-месячный младенец. На их спасение кинулись не родители, а совершенно посторонние люди, увидевшие дым, валивший из дома.
Они вызвали на место пожарных. Удалось вынести на улицу троих детей, их с отравлением угарным газом увезли в больницу. А для их младшего братика доза оказалась смертельной, его не удалось реанимировать.
24-летняя мать детей вернулась домой, когда все уже закончилось. Как выяснилось, в то время, как ее дети метались по запертому ей снаружи горящему дому, она развлекалась с сожителем в кафе на другом конце города.
Омичка оставила детей одних, чтобы побывать в гостях со своим возлюбленным. Он тоже не возражал оставить детей одних.
Фото: ВКонтакте
В отношении нее возбудили уголовные дела сразу по двум статьям: за причинение смерти по неосторожности и за оставление лица, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, в опасности.
Впрочем, за свою судьбу омичка не переживает.
- Да кто меня посадит! - рассказала Елена Мартынова (имя и фамилия изменены) «Комсомольская правда в Омске». - У меня маленькие дети и хороший адвокат. Говорит, мне не грозит ничего серьезного. А если вдруг вынесут суровый приговор, конечно, буду его обжаловать. Дойду до самых верхов.
- Малыша погибшего вспоминаете?
- Ну да вспоминаю... Но это личное, не хочу говорить об этом.
- Раскаиваетесь в случившемся?
- Я не считаю себя виноватой, это несчастный случай. Вот все пишут, что это дети подожгли. И проверка пожарная показала, что очаг был от поджога спичками. Но у меня дети не могли ничего поджечь, у нас дома нет спичек. Взять они их нигде не могли.
- Вы же анализировали случившееся, что, на ваш взгляд, могло произойти?
- От электропроводки. У нас она вся наружу. Наверное, какой-то провод заискрил.
- У вас весь дом сгорел? Кто-то вам сейчас помогает?
- Да какой там пожар... Одна комната задымилась. Будем восстанавливать, мой гражданский муж будет. Я с детьми сама сижу. Все сами, никто нам не помогает.
- У вас родных нет?
- Почему нет? Есть. Отец, а мать в другом городе.
- Они как-то выразили вам сочувствие?
- Нет, я не хочу это обсуждать.