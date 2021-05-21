В Омске судят мать, которая была в кафе пока оставленные ею маленькие дети горели в доме

ФОТО: Следственный комитет по Омской области.

Трагедия разыгралась в одном из частных домов по улице Красных Зорь. Жилье там снимала многодетная 24-летняя мать. Однако 27 декабря прошлого года она оставила ребятишек одних. Одни дома остались трое сыновей в возрасте от 3 месяцев до 4 лет и трехлетняя дочка. Мать заперла их снаружи, а сама уехала в кафе за сожителем на другой конец города.

Когда мамаша вернулась, то увидела, что дом горит. Следователи позже выяснят: огонь вспыхнул из-за того, что дети играли со спичками. В итоге в пожаре погиб младший трехмесячный сын омички. Другие дети получили средней вред здоровью - они отравились продуктами горения.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, на мать завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Женщина раскаялась, теперь ее будут судить.

Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд г. Омска для рассмотрения.