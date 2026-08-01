Марина Ковалева. Фото предоставила пресс-служба министерства спорта Омской области со ссылкой на зампредседателя правительства региона Ивана Колесника.

Сегодня,1 августа, в Омске стартовал 36-й Сибирский международный марафон. Он собрал более 6 тысяч бегунов из 44 регионов России и 6 стран. Событие традиционно открыло программу празднования Дня города и области. Корреспондент «КП-Омск» побывал на трассе и пообщался с участниками.

Фото: Роман Макарьев

Фото: Роман Макарьев

Фото: Роман Макарьев

Фото: Роман Макарьев

Фото: Роман Макарьев

На основной дистанции 42,195 км у мужчин лидировал Александр Ольков из Хакасии с результатом 2 часа 17 минут 10 секунд. Он установил 2 рекорда: прошел первым от старта до финиша и сделал отрыв от ближайшего преследователя почти 6 минут. Вторым финишировал Валерий Лукин из Новосибирской области (2:23:45), третьим — Ильдар Миншин (2:24:12).

У женщин омичка Марина Ковалева финишировала первой с результатом 2:40:08. Серебро у Юлии Рыжанковой из Белгородской области (2:45:22), бронза у Анастасии Деркач из Челябинской области (2:46:30).

Фото: Роман Макарьев

Фото: Роман Макарьев

Фото: Роман Макарьев

Фото: Роман Макарьев

Фото: Роман Макарьев

«То, что круг на трассе в 9 км — это помогает участникам, это я на самом деле ощутила. Потому что так ты можешь контролировать, где бегут соперники, как они тебя преследуют. Пункты питания вдоль нее удобно расположены. Организация в целом очень хорошая. Как мне ни тяжело сегодня бежалось, в следующем году еще раз хочу участвовать марафоне в Омске. Помешать могут только травмы или какие-то детали календаря остальных соревнований. Наш марафон уже славится очень жаркой погодой, на такую надо особенно настраиваться не только физически, но и эмоционально. Лучше, когда +10°С, чем +30», — поделилась с «КП-Омск» Марина Ковалева.

Фото: Роман Макарьев

«В этом году трасса такая, что меньше улиц перекрыто, в том числе Красный Путь, так что мимо Соборной площади и кинотеатра "Маяковский" свободно ездит транспорт, в том числе общественный, обычно так не бывало. Обычным горожанам, не болельщикам, это очень удобно», — передал корреспондент «КП-Омск» с места событий.

Фото: Роман Макарьев

Фото: Роман Макарьев

В рамках марафона второй год подряд проходит чемпионат России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Здесь мы рассказали о победителях этих состязаний.

Фото: Роман Макарьев

«Здорово, что вернули эту традицию, потому что в первые годы проведения марафона они всегда выходили на старт», — сказал заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник.

«КП-Омск» публикует эксклюзивную подборку снимков с марафона.

Фото: Роман Макарьев

Фото: Роман Макарьев

Фото: Роман Макарьев

Фото: Роман Макарьев

Фото: Роман Макарьев

Награждение победителей и призеров основной дистанции состоится вечером на Соборной площади. Там же зрителей ждут выступления известных музыкантов.

Ранее мы рассказали, что 6177 бегунов стартовали под музыку оркестра.

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