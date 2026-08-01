Омский марафон собрал чемпионов России на колясках

Фото: Роман Макарьев и Ева Якубович / предоставила пресс-служба министерства спорта Омской области

1 августа в Омске состоялся чемпионат России среди участников с поражением опорно-двигательного аппарата. На старт вышли известные бегуны на колясках — победители и призеры Паралимпийских игр и международных соревнований. Об этом сообщила пресс-служба минспорта региона.

Фото: Роман Макарьев и Ева Якубович / предоставила пресс-служба министерства спорта Омской области

Чемпионат собрал сильнейших атлетов страны. На дистанции 10 км у мужчин лучший результат у Егора Еремеева — 26:41, у женщин — Василисы Ходяковой — 30:22. Серебро у Степана Щуклина — 56:27 и Виктории Медведь — 31:18, бронза у Кристины Мерзаченко — 44:28. На марафонской дистанции 42,2 км у мужчин первенствовал Евгений Черный — 1:40:55, вторым — Павел Потапов — 1:44:30, третьим — Виталий Гриценко — 1:45:43. У женщин лидировала Акжана Абдикаримова — 2:24:00, затем Ирина Бабыничева — 3:10:24 и Римма Алиева — 3:48:03.

Фото: Роман Макарьев и Ева Якубович / предоставила пресс-служба министерства спорта Омской области

«Трасса отличная, мне очень понравилась! Сначала было тяжеловато, но потом вкатилась. Я улучшила свой результат, меня это очень радует, надеюсь, что с каждым годом будет только лучше», — поделилась Василиса Ходякова.

Акжана Абдикаримова подчеркнула, что организаторы встречают атлетов как элиту, и для нее этот старт стал настоящим праздником. Евгений Черный отметил, что ветер на набережной был единственным препятствием.

Фото: Роман Макарьев и Ева Якубович / предоставила пресс-служба министерства спорта Омской области

Спортсмены и организаторы высоко оценили качество омской трассы и теплую поддержку зрителей.

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