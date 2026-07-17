«Деньги в пакете и угрозы по телефону»: Аферисты украли у омички 4,5 миллиона рублей

Девушку «обрабатывали» несколько часов

40-летняя вдова участника специальной военной операции из Омска стала жертвой жестокой аферы и лишилась огромной суммы. Женщина передала наличные курьеру под угрозой уголовного преследования всей семьи за финансирование экстремизма. Подробности рассказали в УМВД России по Омской области.

В дежурную часть отдела полиции № 5 по городу Омску обратилась взволнованная жительница Ленинского округа. Преступная схема началась со звонка в мессенджере от мужчины, представившегося работником фонда «Защитники Отечества». Злоумышленник знал персональные данные женщины и ее несовершеннолетних детей. Он сообщил, что как вдове участника СВО ей положены земельный участок либо денежная компенсация, и попросил продиктовать номер СНИЛС. Сразу после передачи страхового номера заявительнице поступило уведомление о попытке взлома учетной записи на портале Госуслуги.

Затем с женщиной связался лже-сотрудник ФСБ, который заявил о переводе денег с ее счета лицу, заподозренному в экстремистской деятельности. Под жестким давлением афериста омичка сняла 4 500 000 рублей. Мошенники запрещали ей отключать телефон и угрожали уголовным преследованием ее семьи в случае разглашения информации. Выполняя инструкции, женщина передала деньги в черном пакете прибывшему курьеру в условленном месте. Попытки злоумышленников заставить потерпевшую снять оставшиеся средства на другом счете вызвали у нее подозрения, после чего она незамедлительно обратилась в полицию.

Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения в месте передачи денег и на прилегающей территории, составили портрет подозреваемого и отследили маршрут его передвижения. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение пособника мошенников. Молодой человек задержан по месту жительства в микрорайоне Московка. Следователем отдела полиции № 5 возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления и иные фигуранты, причастные к его совершению. Правоохранители напоминают гражданам о необходимости критически относиться к звонкам от незнакомцев и никогда не передавать наличные курьерам.

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