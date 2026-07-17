В Омске пенсионеров обучили распознавать новые схемы телефонных мошенников

Эксперты проекта «Пространство мудрых» обучили пенсионеров распознавать звонки и сообщения мошенников Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В омском ресурсном центре «Активное долголетие» прошел специализированный урок финансовой безопасности для представителей старшего поколения. Занятие организовано в рамках образовательного проекта «Пространство мудрых», который реализуется при поддержке Российского общества «Знание» и регионального Минтруда. Об этом рассказали в профильном министерстве 17 июля.

Слушателям подробно разъяснили о рисках общения с незнакомыми людьми и о наиболее распространенных схемах обмана. Мошенники активно используют звонки от имени сотрудников банков, рассылают фальшивые уведомления о вирусах, создают сайты-двойники и отправляют поддельные голосовые сообщения якобы от руководителей или родственников. Отдельное внимание спикеры уделили методам социальной инженерии, при которых злоумышленники целенаправленно воздействуют на жертву с помощью страха, паники и искусственно созданной спешки.

Занятие провели директор Педагогического технопарка «Кванториум» Виктория Басгаль и судебный юрист Илья Васильчук. Совместно со слушателями они разработали четкий алгоритм действий при получении подозрительных звонков и сообщений.

Илья Васильчук отметил, что решение достаточно простое: нельзя передавать коды, адреса сайтов необходимо вводить вручную, следует подключить двухфакторную аутентификацию и всегда перепроверять информацию по официальным каналам. По словам экспертов, 1 из главных признаков мошенничества — требование немедленно принять решение или срочно перевести деньги. В таких случаях рекомендуется прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком или родственником по известному номеру.

Виктория Басгаль подчеркнула, что занятия по цифровой безопасности особенно важны для пожилых людей, которые только осваивают современные сервисы. Мошенники с каждым днем становятся все изобретательнее и наиболее опасны для тех, кто пока является новичком в цифровых инструментах. Просветительские мероприятия вселяют уверенность в людей и делают процесс принятия решений более осознанным.

Просветительские встречи проекта «Пространство мудрых» проходят в период с июля по сентябрь. Помимо финансовой безопасности, образовательная программа включает занятия о здоровье, правовой грамотности, культуре, общении, творчестве и организации времени. Подобные инициативы играют ключевую роль в адаптации старшего поколения к современным цифровым реалиям и помогают сохранить их сбережения от посягательств киберпреступников.

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