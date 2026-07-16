Омича в Армении перепутали с хакером и готовят к экстрадиции в США

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отдых в живописных местах Армении для омской семьи был безнадежно испорчен. Как утверждает телеграм-канал «BAZA», гражданина России, жителя Омска, перед вылетом на Родину задержали в аэропорту — мужчину перепутали с хакером и заключили в СИЗО. В Армении он отдыхал с женой.

По данным телеграм-канала, речь идет об омиче Александре Ермакове. В международных базах Интерпола числится его тезка — хакер, подозреваемый во взломе австралийской страховой компании и хищении конфиденциальных данных почти 10 миллионов клиентов. Родные Александра уверяют, что его задержание — это ошибка, так как у омского Ермакова другое отчество. Он — Юрьевич, хакер — Геннадьевич. Кроме того, омич никогда не был связан с IT-технологиями, не знает английского и работал в системе УФСИН юристом.

Однако армянских правоохранителей, по данным родственников мужчины, это не остановило. Омского Ермакова уже полторы недели держат в местном СИЗО и готовят к экстрадиции в США. К зашите омича подключилось известное московское юридическое бюро.

Отметим, что по данным базы «ВКонтакте» в Омске проживают три Александра Ермакова. Профили всех троих закрыты.

Ситуацию взяли на контроль в МИД России. Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, сегодня задержанного должны навестить российские дипломаты.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омской области суд обязал бывшую опекуншу вернуть одежду детям

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