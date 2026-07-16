В Омской области суд обязал бывую опекуншу вернуть одежду детям

Фото: носит иллюстративный характер, создано по запросу «КП» нейросетью

В Горьковском районе суд обязал бывшую опекуншу вернуть двоим детям их личные вещи. Женщина удерживала одежду, приобретенную на пенсии по потере кормильца. Об этом рассказали 16 июля в прокуратуре Омской области.

В 2021 году жительница села Алексеевское приняла в семью 13-летнюю девочку и ее 11-летнего брата. Сибирячка получала положенные несовершеннолетним социальные выплаты, часть денег тратила на приобретение одежды. После того, как женщину отстранили от обязанностей из-за ненадлежащего исполнения, она отказалась передавать детям купленные на их средства вещи.

Прокуратура обратилась в суд, ответчицу обязали вернуть удержанное имущество. Более того, фигурантке придется также оплатить государственную пошлину. Исполнение вынесенного решения контролирует надзорное ведомство.

Ранее «Комсомольская правда — Омск» рассказала, что в регионе 16 тысяч семей получили новую выплату.

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