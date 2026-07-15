«От боли и шока потеряла сознание»: Беременная омичка упала на крыльце женской консультации

Женщине поставили диагноз — сложный перелом плечевой кости Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Омичка получила компенсацию по суду за падение на ступеньках женской консультации, когда она была беременная. Подробности рассказали в пресс-службе судов Омской области сегодня, 15 июля.

Судом установлено, что в марте 2024 года истица, находившаяся на позднем сроке беременности, направлялась на очередной прием в медицинское учреждение на улице Энергетиков. В связи с ненадлежащим содержанием прилегающей территории, в том числе наличием наледи на пандусе, ступенях и тротуаре, а также отсутствием ограждений опасных участков, женщина поскользнулась и упала. Иного способа попасть в здание не было, поскольку ступени крыльца были разрушены и ограждены лентой.

От удара женщина потеряла сознание, и бригаду скорой помощи вызвали прохожие. С места происшествия пострадавшую доставили в больницу скорой медицинской помощи с диагнозом, констатировавшим переломы левой плечевой кости. В медицинском учреждении она перенесла две операции. После выписки истица длительное время не могла самостоятельно ухаживать за собой, а после рождения ребенка — и за ним. Несмотря на проведенную реабилитацию, функции руки до настоящего времени полностью не восстановлены.

Решение суда в настоящее время не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омске за сбыт смертельно опасного наркотика будут судить 51-летнего омича

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru