В Омске за сбыт смертельно опасного наркотика будут судить 51-летнего омича

Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 51-летнего безработного омича. Мужчине инкриминируют приготовление к незаконному сбыту и непосредственный сбыт запрещенных субстанций. Реализовать он пытался смертельно опасный наркотик. Расследованием занималось УМВД по Омской области.

По данным следствия, наркотик фигурант приобрел крупной партией на территории Новосибирской области, заплатив за нее 400 тысяч рублей. Полученный груз он намеревался реализовать среди своих знакомых. Кроме того, установлен факт продажи части этой продукции водителю автомобиля, который подвозил мужчину до Омска.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изъяли из оборота 120 граммов вещества. Согласно материалам дела, данная субстанция относится к категории высококонцентрированных средств, используемых в ветеринарной практике. Для человека ее применение представляет смертельную опасность. В соответствии с законодательством, порог особо крупного размера для подобных веществ начинается с 2 граммов, что многократно превышено в данном случае.

Прокуратура направила уголовное дело в Омский областной суд для рассмотрения по существу. Статья обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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