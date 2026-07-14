Омские власти объяснили, почему не работают сирены при атаках БПЛА

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП
Один из омичей задал вопрос в официальном аккаунте губернатора во «ВКонтакте». Мужчину заинтересовало, почему при объявлении беспилотной опасности в июле горожане не слышали оповещения. Ответ последовал от местной администрации.
Представители мэрии пояснили в комментарии, что требуется совершенствование звуковой системы экстренных сообщений. В настоящее время прорабатывается вопрос реконструкции оборудования. При этом власти посоветовали житилям установить мобильное приложение Министерства чрезвычайных ситуаций России.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Омск» писала: ФСБ вычислила людей, опубликовавших видео атаки БПЛА на НПЗ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дроны налетели разом: хроника атаки на нефтеперерабатывающий завод в Омске в июле 2026 года
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: egenia.demina@phkp.ru