Омичей предупредили об опасности «попкорновой болезни» легких от вейпов

По данным минздрава, опасны не только сигареты, но и другие устройства. Причем не только для самих курильщиков Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пассивное курение вейпов несет серьезгую угрозу здоровью: человек, находящийся рядом с парильщиком, вдыхает до 80 % вредных веществ из аэрозоля. Одно из самых опасных последствий — «попкорновая болезнь» легких. Об этом рассказал Сергея Белус, заведующий отделом мониторинга здоровья, Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

По словам специалиста, токсичные компоненты способны спровоцировать целый спектр патологий — от респираторных и сердечно сосудистых заболеваний до онкологических процессов.

«В составе аэрозоля содержатся опасные канцерогены: формальдегид, акролеин, N нитрозамины. Пассивное воздействие этих химикатов может приводить к предраковым изменениям в клетках дыхательных путей», — подчеркивает Белус.

Особую тревогу у врачей вызывает риск развития так называемой «попкорновой болезни» — облитерирующего бронхиолита. Из за диацетила в легких возникают структурные изменения, а при прослушивании дыхание напоминает звук лопающегося попкорна. Поражение тканей может начаться уже через 3–5 месяцев.

Еще одно опасное состояние — EVALI (повреждение легких, связанное с парением). Его симптомы схожи с тяжелой пневмонией. Характерные симптомы: одышка, боль в груди, кашель, лихорадка, озноб, потеря веса, рвота, диарея, а развитие гипоксии происходит стремительно.

«Ключевую роль в возникновении EVALI нередко играет ацетат витамина Е, который добавляют в некоторые жидкости для вейпов», — поясняет Сергей Белус.

Ситуация усугубляется, если вейп используют в замкнутом пространстве: в машине или в комнате вредные вещества накапливаются, достигая высоких концентраций. Пропиленгликоль и глицерин, входящие в состав смесей, дополнительно иссушают слизистые оболочки, нарушая газообмен.

«В закрытом помещении токсичные элементы накапливаются — различные исследования подтверждают выделение в воздух никотина и других опасных компонентов. На улице благодаря вентиляции концентрация аэрозоля ниже, но для окружающих она все равно не равна нулю», — отмечает специалист.

Автор: Милена Семенова

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