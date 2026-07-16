Омский врач вошел в число призеров Всероссийского конкурса

Фото: минздрав Омской области

Врач-хирург Клинической медико-санитарной части № 9 Болатхан Тастемиров вошел в число призеров Всероссийского конкурса врачей 2026 года. На областном этапе состязания он занял второе место в номинации «Лучший хирург».

Болатхан Ахметжанович — уроженец Исилькульского района. В 1996 году окончил Омский государственный медицинский университет, затем прошел интернатуру по специальности «Хирургия». Сегодня он возглавляет отделение гнойной хирургии № 1 стационара КМСЧ № 9. Врач владеет смежными специальностями «Колопроктология» и «Онкология».

Выбор профессии для Болатхана Тастемирова был личным: «В медицину все приходят по-разному. В моем случае на выбор профессии повлияла тяжелая болезнь моей мамы. Тогда я отчетливо понял, что хочу стать врачом, чтобы помогать людям бороться с их недугами», — рассказал он.

Вместе с коллегами призер занимается лечением пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями различной локализации, патологиями сосудов и желудочно-кишечного тракта. В последние годы, по словам хирурга, увеличилось число пациентов с осложнениями воспалительных заболеваний кишечника, дивертикулярной болезнью и осложнениями колоректального рака. Как правило, это возрастные пациенты, имеющие помимо хирургической еще и тяжелую терапевтическую патологию.

Ежегодно доктор самостоятельно выполняет более 300 операций, владея широким спектром как полостных, так и лапароскопических вмешательств.

Нынешнее достижение для врача не первое. В 2016 году Болатхан Тастемиров уже удостаивался звания «Лучший врач года», был отмечен благодарностью и почетной грамотой Министра здравоохранения РФ.

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