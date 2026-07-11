В Омске увеличилось число ДТП с участием детей на двухколесном транспорте

Фото: Александр Труш

В Омской области резко выросло число дорожно транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, использующих двухколесный транспорт и средства индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом заявили эксперты на пресс конференции в областном Доме журналистов.

По данным Госавтоинспекции, на сегодняшний день зарегистрировано уже 1159 ДТП с участием несовершеннолетних. В результате аварий один ребенок погиб, еще 187 получили травмы различной степени тяжести. При этом количество происшествий заметно превышает показатели прошлого года.

Особую опасность представляют электросамокаты, мопеды и питбайки. Как отметила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции УМВД России по Омской области Наталья Бобылева, зафиксированы случаи, когда родители получили уголовную статью за передачу права управления транспортным средством —в результате таких действий произошло ДТП с летальным исходом.

Врачи подтверждают, что последствия аварий на скоростном транспорте крайне серьезны. Заведующий отделением травматологии и ортопедии хирургического стационара ГКДБ № 3 Максим Перфилов пояснил, что из за высокой скорости и отсутствия защитного буфера травмы зачастую носят множественный характер — речь идет о политравмах. Чаще всего страдают голова, позвоночник, бедро и предплечье. Кроме того, опасны скрытые травмы: например, падение на руль может привести к гематоме внутренних органов, а компрессионный перелом позвоночника дети нередко принимают за обычный ушиб.

«Электросамокат не заставляет ребенка крутить педали. Организм не понимает, почему «я стою, а он едет». В этот момент страдает внимательность, нарушается координация. Плюс физика: большая скорость и нет никакого буфера между водителем электротранспортного средства и дорогой», — объясняет Максим Перфилов.

Эксперты также обращают внимание на дополнительные риски. Категорически не рекомендуется ездить на электросамокатах вдвоем: дополнительный вес сзади нарушает баланс, и достаточно легкого покачивания, чтобы оба пассажира упали. Опасной считается и неподходящая экипировка, например, обувь на каблуке или сланцы, одежда с длинными полами, капюшоны, ограничивающие периферическое зрение.

С юридической точки зрения ответственность за управление транспортным средством наступает с 16 лет. До этого возраста материальную ответственность несут родители — в том числе за ущерб пострадавшим и выплату штрафов (от 1000 до 1500 рублей). Кроме того, информация о правонарушении направляется в школу, возможен вопрос о постановке на учет в ПДН, что в дальнейшем может помешать поступлению в силовые вузы. На данный момент возбуждено 537 административных дел за управление транспортом лицом, не имеющим на это права, а также 49 административных материалов в отношении несовершеннолетних, ставших участниками ДТП.

«Ребенок есть ребенок, у него нет границ и порога страха», — подчеркнула Наталья Бобылева. Максим Перфилов рекомендует выбирать возрастные модели транспорта (например, детские велосипеды) или обычные самокаты, где скорость ограничена физическими усилиями ребенка. Обязательными элементами безопасности должны стать шлем, налокотники и наколенники — они способны существенно снизить тяжесть травм при падении.

Автор: Милена Семенова

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