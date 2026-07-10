У каждого из ушастых найденышей — своя горькая судьба. Фото: аккаунт «Мы тебя нашли» во «ВКонтакте» / предоставлено Дмитрием Сергеевым

Сегодня, 10 июля, во многих странах мира отмечают День котенка. Неофициальный, но очень трогательный праздник, посвящен беззащитным и милым созданиям. Главная цель — напомнить о проблемах бездомных животных и призвать людей забирать пушистиков из приютов и с улиц. Волонтеры объединения «Мы тебя нашли» каждый день пытаются спасать котят, оказавшихся на улице без помощи. Организатор этого сообщества Дмитрий Сергеев предоставил для «КП-Омск» фотографии мяукающих подопечных.

В нашей тематической подборке — снимки именно тех хвостатиков, о которых опубликовали посты в День котенка. Большое количество объявлений одновременно является и горьким свидетельством того, как часто животных выбрасывают, и доказательством неравнодушия волонтеров. Малышам повезло попасть в добрые руки зоозащитников, поэтому усатики еще не понимают, как они на самом деле несчастны без верного друга — любящего хозяина.

На первых портретах — детки, оставленные на произвол судьбы жильцами одной из омских квартир. Уезжая, люди просто не забрали с собой двух кошек и 8 котят.

8 брошенных котят и две кошки ждут любящих хозяев. Фото: аккаунт «Мы тебя нашли» во «ВКонтакте» / предоставлено Дмитрием Сергеевым

Новые владельцы объекта могут избавиться от несчастных живых комочков: готовы подождать всего лишь три дня, чтобы зоозащитники успели найти кров малышам и их мамам.

Фото: аккаунт «Мы тебя нашли» во «ВКонтакте» / предоставлено Дмитрием Сергеевым

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На следующем фото — очаровательный полосатик Лелик. Возраст 2,5 месяца, окрас серый.

Лелик. Фото: аккаунт «Мы тебя нашли» во «ВКонтакте» / предоставлено Дмитрием Сергеевым

«Первое время может осторожничать. Лоточек на отлично, от паразитов обработан. Пристраивается с условием обязательной кастрации в соответствии с возрастом в 6-7 месяцев. Готов ехать домой, дарить радость и счастье», — говорится в объявлении.

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А этому дымчатому красавчику, представшему на фото со слезами на глазах, всего 2 месяца. Котик довольно игривый, уже приучен к лотку.

Игривый и одновременно грустный котенок. Фото: аккаунт «Мы тебя нашли» во «ВКонтакте» / предоставлено Дмитрием Сергеевым

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Очаровательному Леве-рыжику в белых «сапожках» 3,5 месяца.

Лева. Фото: аккаунт «Мы тебя нашли» во «ВКонтакте» / предоставлено Дмитрием Сергеевым

Активный. Для него носиться с игрушками — главное удовольствие. Еще обожает лазить, любопытствовать, ласкаться, сидеть на ручках и урчать словно трактор. В лоток ходит, от паразитов обработан, когтеточку знает, вакцинирован и имеет ветпаспорт.

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В следующем трогательном посте зоозащитников написано: «В одном пушистом комплекте сразу пятеро: черненькие девочки, рыженькие мальчики. Им очень нужен свой человек, чтобы гладить, разговаривать, вместе засыпать и радоваться каждому дню. Если сердце подсказало, что один из них — твой, скорее звони».

Пушистый комплект из пятерых братиков и сестричек. Фото: аккаунт «Мы тебя нашли» во «ВКонтакте» / предоставлено Дмитрием Сергеевым

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Есть и тот, кого подбросили в подъезд. Несмотря на весь свой шарм, серый малыш пока не обрел заботливого и любящего хозяина.

Этого красавца подбросили в подъезд. Фото: аккаунт «Мы тебя нашли» во «ВКонтакте» / предоставлено Дмитрием Сергеевым

«Очень ласковый и красивый, просится на ручки, срочно ищем хозяев. Из подъезда котенка скоро выкинут, на улице собаки, машины, котик совершенно не приспособлен, погибнет», — с горечью поделились волонтеры .

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А это малышка Луша.

Луша. Фото: аккаунт «Мы тебя нашли» во «ВКонтакте» / предоставлено Дмитрием Сергеевым

«Была спасена с братиком с улицы. Сейчас находится на передержке, где ее сердечко оттаивает и привыкает к заботе. Лоточек на отлично, от паразитов обработана. Пристраивается с условием обязательной стерилизации в возрасте 6-7 месяцев. Присмотритесь к малышке. Возможно, вы ищите именно ее», — сказано в посте.

Фото: аккаунт «Мы тебя нашли» во «ВКонтакте» / предоставлено Дмитрием Сергеевым

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Черную, безумно красивую, кошечку нашли вчера, 9 июля. На вид ей около полугода. К сожалению, малышка находится под угрозой.

Малышка без клички. Фото: аккаунт «Мы тебя нашли» во «ВКонтакте» / предоставлено Дмитрием Сергеевым

«Очень срочно нужен дом. В округе много собак, девочка в опасности!», — рассказали волонтеры.

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По данным исследований 2025–2026 годов, в России насчитывается около 3,6 млн бездомных животных. Из них примерно 2,8 млн — кошки. По всей стране работают 819 приютов, которые ежегодно находят дома примерно для 30% своих подопечных, это около 40-60 тысяч пушистых жителей. Чтобы увеличивать число счастливчиков, люди стараются привлекать все больше внимания к проблемам безнадзорных животных, в том числе при помощи таких праздников, как День котенка.

Ранее «Комсомольская правда — Омск» писала, что сотрудник МЧС вынес из огня котенка, которого забрал домой и назвал Дымком.

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