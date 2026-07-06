«Стояла на учете и нигде не работала»: что известно о личности омички, подозреваемой в убийстве бабушки

На теле пожилой женщины обнаружили множественные удары. Фото: СУ СКР по Омской области

В СУ СКР по Омской области раскрыли некоторые данные о личности 20-летней жительницы поселка Черлак, подозреваемой в убийстве собственной бабушки, и рассказали о возможных мотивах ее поступка. Напомним, по версии следствия, девушка нанесла пожилой женщине множественные удары топором.

Шокирующее своей жестокостью убийство произошло 4 июля в районном поселке Черлак. На теле 65-летней женщины были обнаружены множественные удары топором. По подозрению в убийстве пенсионерки была задержана ее родная внучка. Сейчас решается вопрос о ее заключении под стражу.

«Родители девушки живут в разных городах. Сама она окончила колледж, но нигде не работала, состояла на учете в службе занятости. Жила за счет средств бабушки и в ее доме», рассказали в СУ СКР по Омской области.

Мотивы своего чудовищного поступка молодая девушка объяснила так: мол, 65-летняя старушка частенько напивалась и в пьяном виде выгоняла ее из дома. Длительный конфликт привел к трагедии якобы нервы не выдержали, вот и схватилась за топор.

Эта версия еще будет проверятся в ходе следствия. Следственные мероприятия продолжаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Омские полицейские поймали грабителя-романтика, укравшего цветы и игрушку

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru