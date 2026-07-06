Рубила топором: молодая омичка подозревается в убийстве своей бабушки

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Очередное преступление, совершенное юной девушкой, потрясло жителей Омской области своей жестокостью. 4 июля, в рабочем поселке Черлак, местная 20-летняя девушка нанесла множество ударов топором своей родной бабушке.

На кадре молодая девушка показывает правоохранителям, как она убивала свою родную бабушку. Фото: МАХ-канал «Следком Омск»

Следственным управлением СК России по Омской области расследуется очередное кошмарное преступление, совершенное юной девушкой в минувшую субботу, 4 июля, в рабочем поселке Черлак. По версии следствия, молодая особа убивала свою родную 65-летнюю бабушку топором — следователи сообщают о множественных следах ударов на теле несчастной пожилой женщины. В качестве причины кошмарного преступления, называется неприязненные отношения, вылившиеся в ужасную своими последствиями ссору. В настоящее время подозреваемая задержана, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее КП-Омск сообщала об еще одном кошмарном преступлении, которое потрясло омичей: шестеро молодых людей, среди которых была 20-летняя омичка, жестоко убили своего сверстника — студента-историка одного из омских вузов.

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