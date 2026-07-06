Омские полицейские поймали грабителя-романтика, укравшего цветы и игрушку

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Омские полицейские раскрыли необычную кражу. У владельца цветочного киоска в Саргатском районе пропал букет цветов и мягкая игрушка.

Пропажу предприниматель заметил утром, когда пришел на работу и увидел разбитую витрину. Владелец осмотрелся и заметил, что из киоска пропали букет цветов и большая мягкая игрушка, больше ничего похищено не было.

Обокраденный обратился в местное отделение полиции, и воришку быстро установили по камерам наблюдения. Им оказался местный житель, уже неоднократно попадавший в поле зрения полиции.

На допросе молодой человек пояснил, что проходил мимо, увидел в витрине игрушку и так ему ее захотелось, что открытия павильона он дождаться не смог. Разбил стекло и забрал себе плюшевое счастье большого медведя. А заодно прихватил и букет цветов из холодильника.

В итоге на грабителя-романтика завели уголовное дело по статье «Кража». Медведя и цветы ему пришлось вернуть.

Ранее КП-Омск сообщала, что молодая омичка подозревается в убийстве своей бабушки

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