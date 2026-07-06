Фото: Омский областной «Дом журналистов» во «ВКонтакте»

С сегодняшнего дня, 6 июня, в нашем городе стартует культурно образовательный фестиваль «Дни Достоевского в Омске» (12+). Программа фестиваля рассчитана на четыре дня – с 6 по 9 июля. В числе основных мероприятий телемост, новый туристический маршрут и чаепитие во дворе музея.

Как сообщили организаторы, представители регионального минкульта и омских музеев, в этом году популярная просветительская акция впервые обретает формат полноценного фестиваля. Площадкой основных событий станет Литературный музей имени Ф. М. Достоевского. Выбор дат не случаен: именно 6–9 июля 1859 года Федор Михайлович в последний раз побывал в Омске.

Открытие фестиваля намечено на 6 июля в 16:00 в Литературном музее. После официальной части гостей приглашают во двор, где их ждут не только рассказы о жизни и творчестве классика, но и угощения от кофейни «Достоевский», расположенной неподалеку. Одной из центральных точек программы станет международный телемост «Значение сибирского периода для дальнейшего творчества Ф. М. Достоевского». Он пройдет 7 июля в 15:00 в стенах музея и соберет сотрудников музеев Достоевского из России, Казахстана и Беларуси. Также планируется участие в телемосте праправнука писателя — Алексея Достоевского. Вход на мероприятие свободный.

Фото: Омский государственный литературный музей им. Ф.М. Достоевского

В рамках фестиваля презентуют новый экскурсионный маршрут «Земля Достоевского. Омск», который включает посещение летних палат Омского военного госпиталя. Выставки, посвященные Ф. М. Достоевскому, будут платными: стоимость входного билета составит 300 рублей. При этом ряд событий, включая телемост и чаепитие, можно посетить бесплатно.

2026 год стал знаковым для сохранения памяти о Достоевском: с начала года в регионе реализуется масштабный мультипроект «Достоевский Омск». «Дни Достоевского в Омске» проводят с 2023 года, но именно в этом году мероприятие выходит на новый уровень, предлагая насыщенную культурно просветительскую программу и объединяя участников из разных стран.

Автор: Милена Семенова

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