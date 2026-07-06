Праздник будет посвящен сразу двум темам — статусу Омска как Культурной столицы России и Году единства народов России. Фото: Роман Макарьев

Городская администрация опубликовала программу Дня города Омска-2026. Всего в праздничную афишу вошло 26 событий — от локальных окружных гуляний до масштабных общегородских фестивалей. Фактически праздничные мероприятия в Омске, посвященные юбилею, стартуют уже в середине июля и достигнут кульминации в первые выходные августа. Праздник будет посвящен сразу двум темам — статусу Омска как Культурной столицы России и Году единства народов России.

Первым событием в афише Дня города станет праздник «Куйбышевский: вчера, сегодня, завтра» (0+) на бульваре Мартынова (17 июля). Неделей позже, 24 июля, в парке «Советский» пройдет программа, посвященная 310-летию Омска, а с 28 по 30 июля окружные скверы примут серию летних концертов.

Одним из главных событий традиционно станет выставка «Флора-2026» (0+). Открытие намечено на 31 июля, работать флористическое пространство в Выставочном и Воскресенском скверах, а также на улице Спартаковской будет до 4 августа ежедневно с 8:00 до 22:00.

Самым насыщенным днем станет 1 августа — на эту дату запланировано около 16 событий. Утро начнется с 37-го Сибирского международного марафона (SIM) (0+), который ежегодно собирает тысячи бегунов со всей страны. Днем омичей ждут на ярмарке «Омск — город Мастеров» (0+) в сквере имени Дзержинского и на XXI Фестивале исторической реконструкции «Щит Сибири» (0+) в парке Победы. Также по всему городу развернутся площадки под общим лейтмотивом «Одна на всех культурная столица» ( 0+).

Кульминацией станет вечерняя программа на Соборной площади (с 18:00 до 22:00) (0+). Для жителей и гостей города выступят лучшие местные коллективы и приглашенная отечественная звезда.

День города Омска остается одним из главных летних событий региона, привлекая сотни тысяч зрителей. Подготовка к 310-летию основания Омска ведется масштабно: к августу в городе планируется завершить ряд работ по благоустройству общественных пространств. Полная афиша мероприятий Омска на лето доступна на официальном портале мэрии.

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