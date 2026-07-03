В Омске начата разработка мастер-плана развития территорий до 2040 года

Фото: Роман Макарьев

К разработке мастер-плана Омской агломерации приступило зарегистрированное в Москве АО «Стратеджи Партнерс Групп». Документ определит концепцию комплексного развития Омска и прилегающих к нему территорий на период до 2040 года, сообщил в социальных сетях заместитель председателя регионального правительства Андрей Шпиленко.

На установочной сессии представители экспертного сообщества и разработчики обсудили основные задачи, формат совместной работы и первые шаги реализации проекта. Подготовка мастер-плана рассчитана примерно на шесть месяцев и будет проходить в два этапа.

Сначала предстоит провести комплексную диагностику территории: проанализировать её потенциал, выявить ключевые вызовы и точки роста, а затем сформировать общую концепцию развития. На втором этапе будут подготовлены конкретные проекты, инвестиционные паспорта и дорожная карта их реализации.

Разработка мастер-плана будет открытой, и эксперты, бизнес и обычные жители региона смогут вносить свои замечания и предложения. Впоследствии документ станет основой для реализации инфраструктурных, инвестиционных и социальных проектов на территории агломерации.

Омская агломерация включает в себя территории города Омска, Омского района и ряда прилегающих муниципальных образований. Разработка мастер-планов является одним из ключевых инструментов современного градостроительного планирования, позволяющим синхронизировать развитие жилой застройки, транспортной инфраструктуры и создание рабочих мест. Учитывая, что значительная часть жителей окружающих территорий ежедневно работает в областном центре, единая стратегия необходима для решения системных проблем маятниковой миграции и повышения качества жизни населения всей агломерации.

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