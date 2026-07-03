В Омске поступили в продажу лимитированные транспортные карты «ОМКА»

В городе стартовала продажа коллекционных транспортных карт «ОМКА», приуроченных к знаковым событиям в жизни региона. Лимитированная серия посвящена двум важным датам: 90-летию омского трамвайного движения и получению Омском статуса культурной столицы России.
Как сообщил в своих социальных сетях мэр города, новые карты полностью сохраняют все функциональные возможности стандартной «ОМКИ» и интегрированы в действующую систему оплаты проезда. На них действует привычный тариф «Электронный кошелек для граждан», предусматривающий бесплатную пересадку в течение 45 минут.
«Единственное отличие — эксклюзивный дизайн, подчеркивающий связь транспортной инфраструктуры с историей и культурой города», — отметил глава города.
Приобрести лимитированные транспортные карты можно как офлайн, так и онлайн. Продажи организованы в отделениях «Почты России», а также на маркетплейсе Ozon.
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