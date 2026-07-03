В Омске прокуратура через суд добилась расселения дома на 4-ой Заречной

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Прокуратура Центрального округа Омска в судебном порядке добилась незамедлительного расселения жильцов многоквартирного дома №11 на улице 4-я Заречная. Здание было признано аварийным и подлежащим сносу еще несколько лет назад, однако граждане продолжали проживать в опасных условиях. Об это рассказали в самом надзором ведомстве.

Как показала проверка соблюдения жилищных прав граждан, проведенная надзорным ведомством совместно с сотрудниками Государственной жилищной инспекции Омской области, ситуация в доме достигла критической точки. В ходе выездной инспекции специалисты установили, что конструкции наружных стен и фундамента находятся в аварийном состоянии, создающем реальную угрозу внезапного обрушения. Опасность нависла не только над самими жильцами, но и над третьими лицами, которые могут проходить мимо здания.

Примечательно, что органами местного самоуправления дом был признан аварийным и подлежащим сносу давно, а срок отселения граждан был определен до 31 декабря 2021 года. Однако на протяжении почти пяти лет администрация не предпринимала действенных мер для решения проблемы.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура Центрального округа направила в суд исковое заявление о понуждении Администрации города Омска принять меры к незамедлительному расселению жильцов данного многоквартирного дома. Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования надзорного ведомства.

Фактическое исполнение судебного решения в настоящее время находится на контроле прокуратуры.

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