Чиновники из САО города Омска взяли 30 дней на уборку мусора с крохотного сквера

Урны крохотного сквера забиты мусором, и судя по сообщению чиновников САО, он может пролежать еще месяц. Фото: официальная страница губернатора Омской области В.П. Хоценко в соцсети «ВКонтакте»

Целых тридцать дней отмерила себе администрация Советского округа для уборки единственного места отдыха в районе домов по улице Заозерной. На данный момент крохотный сквер «Библиотечный», расположенный среди многоэтажных домов на улице Заозерной, буквально утопает в мусоре.

На проблему с уборкой общественного пространства обратила внимание жительница Омска с ником «Ксюша Окс». Девушка написала на официальной странице губернатора Хоценко в социальной сети «ВКонтакте» о замусоренном сквере «Библиотечный». На прилагаемой к сообщению фотографии видно, что все урны переполнены, и мусор уже раздуло ветром по газонам.

«Здравствуйте! Скажите пожалуйста, почему в Омске если что-то и создается, то за этим потом попросту никто не следит? Так должен выглядеть сквер? Мусорки всегда переполнены, все вокруг валяется. Или люди должны из дома со своим мусорным ведром выходить, чтобы все туда складывать? Почему за этим никто не следит?», — вопрошает неравнодушная жительница города.

Крохотный сквер с несколькими урнами чиновники Советского округа пообещали очистить в течение месяца. Фото: официальная страница губернатора Омской области В.П. Хоценко в соцсети «ВКонтакте»

Спустя сутки омичке ответили чиновники администрации Советского округа, где главой является Сергей Финаншин. Оказалось, что уборка этого крохотного пяточка, куда выходят посидеть на лавочки местные пенсионеры и родители с маленькими детьми, требует значительных усилий. В частности, администрация САО пообещала провести уборку мусора в течении месяца.

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