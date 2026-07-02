В Омске объявили сбор на памятник журналисту

Владимир Пирогов. Фото предоставил омский Союз журналистов

Сегодня, 2 июля, омский Союз журналистов опубликовал пост о старте сбора денег на памятник коллеге Владимиру Пирогову. Он скончался 2 апреля 2022 года, не дожив до 57-летия.

Мужчина работал в ведущих региональных изданиях «Молодой сибиряк», «Намедни», «Ваш Ореол», «Омская правда», «Омск-информ». Был главным редактором нескольких газет и с 1994 года состоял в профессиональном Союзе. Многие представители местных СМИ называли Пирогова своим учителем. Он наставлял молодых специалистов, честно спрашивая «Тебе это надо?», щедро делился собственным опытом. Кабинет Владимира был центром притяжения для творческой интеллигенции.

Похоронен омич на кладбище в Приветном, на могиле установлен деревянный крест. Чтобы заменить его на достойный памятник, требуется 120 тысяч рублей. Желающим поучаствовать в сборе, который будет идти до завершения сезона благоустройства, нужно перейти в аккаунт Союза журналистов во «ВКонтакте».

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