Свидетелями конфликта стали другие пассажиры Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

УМВД по Омской области опубликовало видео допроса подозреваемого в нападении на водителя маршрутного такси. Напомним, инцидент прозошел 18 июня в маршрутном такси № 305. На остановке «Кристал» один из пассажиров достал нож и нанес водителю несколько ударов в голову. В результате жертва осталась без глаза.

Видео-материалы УМВД сопровождаются аудиозапись разговора в маршрутке, с которого, собственно, и начался конфликт. Две женщины-пассажирки в вежливой форме просят водителя не разговаривать во время движения. Тот заявляет, что разговаривает по работе. «Не нравится — езжайте на автобусе», — заключает он.

На допросе мужчина заявил, что не понимает, за что его задержали Источник видео: УМВД по Омской области

Неожиданно в конфликт вмешивается другой пассажир. «На остановке выйдем, поговорим», — абсолютно спокойно заключает он.

Далее на аудио слышны крики других пассажиров: «У него нож! Вызывайте скорую!», — кричат они.

Затем на видео начинается допрос пассажира, задержанного за нападение на водителя.

«Не знаю, за что меня задержали. Я ничего не совершал. Как они говорят, с кем-то был конфликт», — отказывается признавать вину мужчина.

Расследование уголовного дела продолжается. По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. За умышленное причинение вреда здоровью с использованием оружия омичу грозит до 10 лет лишения свободы.

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