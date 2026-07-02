Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
УМВД по Омской области опубликовало видео допроса подозреваемого в нападении на водителя маршрутного такси. Напомним, инцидент прозошел 18 июня в маршрутном такси № 305. На остановке «Кристал» один из пассажиров достал нож и нанес водителю несколько ударов в голову. В результате жертва осталась без глаза.
Видео-материалы УМВД сопровождаются аудиозапись разговора в маршрутке, с которого, собственно, и начался конфликт. Две женщины-пассажирки в вежливой форме просят водителя не разговаривать во время движения. Тот заявляет, что разговаривает по работе. «Не нравится — езжайте на автобусе», — заключает он.
Источник видео: УМВД по Омской области
Неожиданно в конфликт вмешивается другой пассажир. «На остановке выйдем, поговорим», — абсолютно спокойно заключает он.
Далее на аудио слышны крики других пассажиров: «У него нож! Вызывайте скорую!», — кричат они.
Затем на видео начинается допрос пассажира, задержанного за нападение на водителя.
«Не знаю, за что меня задержали. Я ничего не совершал. Как они говорят, с кем-то был конфликт», — отказывается признавать вину мужчина.
Расследование уголовного дела продолжается. По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. За умышленное причинение вреда здоровью с использованием оружия омичу грозит до 10 лет лишения свободы.
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