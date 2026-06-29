В Омске взяли под стражу троих подозреваемых в убийстве студента-историка

Фото: объединенная пресс-служба судов Омской области

В Омске суд вынес постановление о содержании под стражей троих из шести фигурантов, подозреваемых в убийстве студента-историка одного из омских вузов. С ходатайством к Фемиде обратились следователи СУ СКР, расследующие резонансное дело. Позицию следствия поддержала прокуратура.

Напомним, о громком задержании подозреваемых в убийстве 20-летнего парня стало известно сегодня. Студента безуспешно искали с 20 июня. Нашли его уже мертвым в районе заброшенного здания по улице 10 лет Октября.

Среди подозреваемых три девушки и три молодых парня. Как ранее сообщили в прокуратуре, фигуранты в возрасте от 20 до 24 лет приехали в Омск из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, с мая проживали в нашем городе на съемной квартире. Со своей жертвой они познакомились по интеренету, в безлюдное место заманили обманом – пообещали передать ему какую-то ценность. К преступлению подготовились заранее, захватив с собой скотч и ножи.

«Причиной стали личные неприязненные отношения, которые возникли у одной из обвиняемых к потерпевшему», сообщили подробности в пресс-службе судов Омской области.

В итоге двух девушек и двух парней суд отправил в СИЗО на срок до 28 августа 2026 года. В отношении еще двоих подозреваемых решение будет вынесено завтра, 30 июня. Расследование уголовного дела по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» продолжается. Максимальное наказание по ней пожизненное лишение свободы.

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