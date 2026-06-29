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Происшествия29 июня 2026 11:00

Более 10 миллионов рублей едва не отдала мошенникам вдова участника СВО

Омичку, которая уже сложила в пакет снятые в банке деньги и ждала курьера мошенников, чудом успела остановить дочь, узнав от матери про звонок от «сотрудника военкомата»
Вадим Андреев
Теперь мошенники звонят вдовам погибших на СВО омичей, представляясь сотрудниками военкомата.

Теперь мошенники звонят вдовам погибших на СВО омичей, представляясь сотрудниками военкомата.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Едва не стала жертвой телефонных мошенников 49-летняя вдова участника СВО, проживающая в Омском районе. Женщина, находящаяся под контролем киберпреступников, уже сняла более 10 миллионов рублей в банке, и готова была выйти на улицу, чтобы отдать их курьеру. От финансовой потери ее спасла дочь.

Мошенники, судя по всему, имеющие доступ к определенной базе данных, продолжают попытки выудить деньги у омских родственников погибших на СВО бойцов. Очередной случай едва не закончился потерей огромной суммы в размере более 10 миллионов рублей, которую собиралась передать курьеру мошенников 49-летняя жительница Омского района.

Обман омской вдовы начался со звонка с неизвестного номера. Звонящий представился сотрудников военкомата, и принеся стандартные слова соболезнования рассказал, что за подвиг в бою ее покойный супруг удостаивается очередной награды. Под предлогом ее оформления мошенник убедил женщину назвать номер СНИЛС. Затем обман пошел по накатанной, стандартной схеме — звонок от «службы технической поддержки портала Госуслуги» с информацией о взломе личной страницы, а после звонок от «сотрудников» ФСБ и Центрального банка.

КП-Омск уже сообщала о том, что мошенники начали охоту за деньгами погибших на СВО омичей. Так жена погибшего на СВО омича лишилась 3 миллионов рублей после звонка лжесотрудника военкомата. В полиции предупреждают, что вдовам омских бойцов могут звонить якобы сотрудники военкомата, и под предлогом дополнительных выплат за смерть мужей, постараются выманить коды из смс и другую важную информацию. Родственникам погибших на СВО бойцов надо проявлять в данный момент повышенную бдительность.

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