Более 10 миллионов рублей едва не отдала мошенникам вдова участника СВО

Теперь мошенники звонят вдовам погибших на СВО омичей, представляясь сотрудниками военкомата. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Едва не стала жертвой телефонных мошенников 49-летняя вдова участника СВО, проживающая в Омском районе. Женщина, находящаяся под контролем киберпреступников, уже сняла более 10 миллионов рублей в банке, и готова была выйти на улицу, чтобы отдать их курьеру. От финансовой потери ее спасла дочь.

Мошенники, судя по всему, имеющие доступ к определенной базе данных, продолжают попытки выудить деньги у омских родственников погибших на СВО бойцов. Очередной случай едва не закончился потерей огромной суммы в размере более 10 миллионов рублей, которую собиралась передать курьеру мошенников 49-летняя жительница Омского района.

Обман омской вдовы начался со звонка с неизвестного номера. Звонящий представился сотрудников военкомата, и принеся стандартные слова соболезнования рассказал, что за подвиг в бою ее покойный супруг удостаивается очередной награды. Под предлогом ее оформления мошенник убедил женщину назвать номер СНИЛС. Затем обман пошел по накатанной, стандартной схеме — звонок от «службы технической поддержки портала Госуслуги» с информацией о взломе личной страницы, а после звонок от «сотрудников» ФСБ и Центрального банка.

КП-Омск уже сообщала о том, что мошенники начали охоту за деньгами погибших на СВО омичей. Так жена погибшего на СВО омича лишилась 3 миллионов рублей после звонка лжесотрудника военкомата. В полиции предупреждают, что вдовам омских бойцов могут звонить якобы сотрудники военкомата, и под предлогом дополнительных выплат за смерть мужей, постараются выманить коды из смс и другую важную информацию. Родственникам погибших на СВО бойцов надо проявлять в данный момент повышенную бдительность.

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