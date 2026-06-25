Ничего святого: мошенники начали охоту за деньгами погибших на СВО омичей

Вдова погибшего омского солдата лишилась 3 миллионов рублей после звонка лжесотрудника военкомата. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полиция сообщает о новом способе мошенничества, непосредственно направленного на жен погибших на СВО омичей. Так, вдова из Омска лишилась 3 миллионов рублей после звонка лжесотрудника военкомата.

Звонок с неизвестного номера получила 12 июня 30-летняя жительница Октябрьского округа. Молодая женщина — вдова погибшего на СВО омича — поверила звонящему, представившемуся сотрудником военкомата, и заявившему омичке о причитающейся ей дополнительной выплате за павшего в бою супруга. Чтобы якобы оформить необходимые документы, звонивший попросил продиктовать номер СНИЛС для записи на прием. Не подозревающая подвоха женщина продиктовала требуемые цифры.

После этого произошло мошенничество по традиционному сценарию. Со вдовой поочередно общались «сотрудники» портала Госуслуги и «майор ФСБ». Омичку запугали полученным мошенниками доступом к личному кабинету и под угрозой уголовного преследования заставили снять все накопления, и передать их для проведения необходимой экспертизы. За деньгами приехал курьер, которому вдова отдала 3 миллиона рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

В полиции в очередной раз предупреждают, что для мошенников нет ничего святого — они готовы на все, чтобы любым способом выудить у омичей их сбережения. Никогда не следует сообщать кому-либо личные данные по телефону, а также прерывать разговоры при любых попытках собеседника получить доступ к вашим счетам, телефонам и личной информации.

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