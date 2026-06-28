Омских сельчан предупреждают о скорой смертельной опасности для их скота

Приблизительно с середины июля жителям Омской области стоит готовится к нападению волков на домашних животных. Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В БУ Омской области «Управление по охране животного мира» выпустили предостережение для фермеров и сельчан, которые держат домашних животных. С середины июля на активную охоту выходят волки, которым не будет хватать для пропитания семьи «лесного» мяса.

«В июне природа предоставляет обилие корма: в лесах и полях много молодых, еще беспомощных диких животных и птиц. Благодаря этой кормовой базе матерые волки редко нападают на домашних животных. Им проще и безопаснее добывать дичь. Там, где естественной добычи достаточно, домашний скот их практически не интересует. Однако, к середине лета ситуация кардинально меняется. Прибылые волчата заметно подрастают, становятся активнее и требуют значительно больше мяса. Матерым становится все труднее прокормить выводок за счет разрозненной мелочи — зайцев и грызунов. К тому же дичь вокруг логова постепенно редеет, так как часть ее мигрирует, а часть становится более пугливой и быстрой. С этого времени волки начнут искать пропитание на близлежащих пастбищах. Это естественное поведение, связанное с энергетическими затратами на выкармливание стаи», — говорится в сообщении Управления по охране животного мира Омской области.

В ведомстве предупреждают омских владельцев скота о возможных проблемах и дают советующие рекомендации. Основной совет для сельчан в этот период — не пренебрегать элементарными правилами выпаса: не оставлять скот на удаленных пастбищах без присмотра, особенно вблизи оврагов и густых околков, а в ночное время обеспечивать содержание животных на охраняемой территории. Мелких животных на ночь необходимо загонять в капитальные, закрытые помещения — сараи или вольеры. Волки — животные очень осторожные и боятся резких звуков и света. Поэтому, освещение территории, на которой содержится скот, прожекторами с датчиками движения может отпугнуть зверя. Также может быть эффективным включение на ночь радиоприемника и развешивание по периметру загона вещей, пропитанных человеческим запахом.

И главное: если волк подходит к загону днем, то ни в коем случае нельзя пытаться вступать в схватку с диким зверем самостоятельно. Волки по своей природе избегают людей, а если животное ведет себя агрессивно по отношению к человеку и демонстрирует перед ним бесстрашие — скорее всего оно заражено бешенством, поэтому любой его укус может быть смертельно опасным.

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