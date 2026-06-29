В Омске полиция раскрыла жестокое убийство студента

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Полиция раскрыла убийство омского студента, который пропал 21 июня. О правонарушении сообщила 29 июня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила: изначально о том, что студент исторического факультета одного из местных вузов ушел из дома и не вернулся, пришло сообщение в отдел полиции №10 УМВД по Омску. Через пять дней полиция нашла его тело с признаками насильственной смерти на заброшенной территории в районе Сыропятского тракта.

«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и отработки версий оперативники определили группу из семи человек в возрасте 22-24 лет, которые входили в круг общения молодого человека.

Было установлено, что из корыстной заинтересованности они заманили потерпевшего на пустырь, связали, нанесли ему несколько ножевых ранений и попытались спрятать тело», — сообщила Волк.

Кроме того, силовики выяснили, что к совершению злодеяния фигуранты тщательно подготовились. Они разработали план, а для этого купили скотч, пакеты и перчатки, постарались создать алиби.

Как рассказали КП-Омск в прокуратуре Омской области, в числе задержанных по подозрению в совершении преступления - приезжие из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

«С потерпевшим они познакомились в интернете, были общие интересы. Установлено, что в Омск они приехали в мае, сняли в нашем городе квартиру и начали готовиться к совершению преступления. Мотивы его совершения устанавливаются», − рассказали в ведомстве.

Задержанные сейчас отправлены в изолятор временного содержания, а материалы, собранные полицейскими, переданы в СКР.

Добавим, что ход расследования дела сейчас находится и на контроле прокуратуры.

Ранее мы сообщали, что облсуд отклонил апелляцию по делу о смерти пенсионера от побоев в Омске.

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