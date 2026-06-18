Вытащил из полыхающего ада: омский пристав спас из огня 89-летнюю соседку

Увидев огонь, Дмитрий не раздумывая бросился на помощь. Фото: ГУ ФССП по Омской области

В ГУ ФССП по Омской области поделились подробностями недавнего ЧП в Москаленском районе. Напомним, на минувших выходных молния ударила в крышу жилого дома, где жила одинокая пенсионерка. Как выяснилось, жизнь женщине спас судебный пристав Дмитрий Сидоренко. Он не раздумывая перемахнул через трехметровый забор и вывел женщину из задымленного здания буквально за секунды до того, как пламя охватило крышу.

ЧП случилось в субботу около полудня, когда над поселком разразилась мощная гроза. Молния угодила прямо в уличную антенну соседнего с Сидоренко дома — от разряда вспыхнула росшая рядом ель, а следом занялась кровля. Дмитрий Сидоренко, сотрудник Москаленского районного отделения судебных приставов, увидел это из окна. Услышав громкий треск и заметив клубы дыма, он мгновенно оценил обстановку: попросил жену набрать 112, а сам бросился на выручку.

Путь преграждал глухой забор высотой более трех метров, но мужчина без колебаний перелез через него и вбежал во двор. Внутри дома находилась 89-летняя хозяйка — из-за едкого дыма и возрастного снижения слуха она долго не могла понять, что происходит, и не слышала тревожных звуков. Пристав схватил пенсионерку под руки и вывел ее на улицу, подальше от раскаленных стен. Как позже выяснилось, женщина была в шоке и растерянности, но физически не пострадала.

Однако на этом Дмитрий не остановился. Дождавшись пожарных и медиков, он снова зашел в горящее здание — чтобы перекрыть газовый вентиль и предотвратить взрыв. Затем помогал прибывшим расчетам разматывать рукава и подавать воду, участвуя в тушении до полной ликвидации огня. Пламя удалось сбить достаточно быстро, а приехавшие врачи осмотрели спасенную пенсионерку и убедились, что ее жизни ничего не угрожает.

Сам герой не считает свой поступок чем-то выдающимся:

«Для меня не имеет значения, соседка это или вовсе незнакомый человек — если рядом беда, я просто не могу остаться в стороне. В тот момент я даже не думал об опасности, только о том, чтобы успеть вывести бабушку из дыма. Такие вещи делаются на автомате, по зову сердца».

Он добавил, что всегда готов прийти на помощь в любой критической ситуации — будь то пожар, потоп или чья-то тяжелая болезнь.

Сейчас Дмитрий продолжает помогать пожилой женщине восстанавливать жилье после пожара: он снимает мокрый линолеум, чтобы просушить полы на первом этаже, и выносит строительный мусор, оставшийся после разбора обгоревших конструкций. Местные жители уже называют его настоящим защитником, а в службе судебных приставов отмечают, что мужество и отзывчивость — неотъемлемые черты характера их коллеги.

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