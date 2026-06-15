Омский режиссер за фильм о миссионерах в тундре получил приз «Золотого витязя»

В феврале этого года в российском кинопрокате прошел фильм уроженца Омска, режиссера Владимира Головнева «Цинга». Картина рассказывает о православных миссионерах в 90-х годах на севере Сибири и их столкновении с мифологией ненцев.
Далее, совсем недавно, картина получила приз фестиваля «Золотой витязь» за лучшую режиссуру. Приз не первый, но другими призами лента больше была удостоена до начала проката. КП-Омск поговорила о картине с Владимиром Головневым о съемках, их подробностях и общем замысле фильма.
— Полнометражный игровой это у меня первый фильм. «Цинга» - это фильм родом с Ямала, с Крайнего Севера. И такая история могла произойти только там, в тундре, за Полярным кругом. Потому что там все основано на ненецкой мифологии, быте северных коренных малочисленных народов.
Важно, что это в известной степени мои детские воспоминания. Благодаря поездкам вместе с отцом в экспедиции на Ямал, он меня туда брал с собой, мне все это знакомо. Эти ощущения, ритм, настроение. Я даже плавать научился за Полярным кругом, на Ямале, в одном из озер. Раз в 40 лет там бывает жара, и 1990 год оказался именно таким годом. Тундра изнывала от сильного жара, олени лежали без движения, вода в озерах прогрелась. Правда под озерами оставалась вечная мерзлота – на то она и «вечная». Очень удобно было учиться плавать, потому что под ногами на дне все равно оставался лед. Приходилось плыть, ногам встать на лед холодно, куда деваться? И я поплыл.
И говоря о съемках «Цинги», я сравниваю это с тем, как будто я заново учился плавать. Спустя много лет я приехал туда со большой съемочной группой, почти 80 человек. Те же места, та же фактура и атмосфера. Энергия. История в картине мифологизированная. Она родилась из древней ненецкой легенды, которую я тоже слышал в детстве. По северным поверьям, страшная болезнь севера цинга является к человеку ночью в образе прекрасной девушки. И сама пытается его соблазнить. Тот, к кому она явится, должен вскочить и громко крикнуть «Цинга, ты меня убиваешь!», так чтобы все проснулись. После этого нужно надрезать ухо собаке и смочить лицо ее кровью. Если же этого не сделать, то цинга будет приходить каждую ночь, пока не заберет его совсем. Это тысячелетняя легенда, очень яркая.
Мы подумали, что надо как-то воплотить ее, экранизировать. Чем могла бы быть эта история? Так случилось, что в 2006 году я на севере снимал документальный фильм о православных миссионерах, которые крестили язычников – хантов, манси, ненцев. Так два реальных впечатления воплотились в один игровой замысел.
— Я как раз, когда узнал, очень удивился и недоумевал, что такого могли ловить миссионеры там уже в те времена, 90-е годы. А оказывается, очень даже могли?
— Конечно. Как раз тогда, когда страна была на грани распада, по тундре начали ездить самые разные миссионеры. И далеко не только от РПЦ.
И вот у нас с ребятами возникла идея. Что, если туда приезжает миссионер и сталкивается с той самой Цингой?
По сюжету священник и послушник пришли на лодке на самое дальнее ямальское стойбище. Если в других местах людей им удавалось крестить язычников, то здесь их хотят прогнать. Это древний шаманский род и чужим богам здесь явно не рады: «Нам ваши кресты не нужны». Тогда священник принимает необычное решение: просит разрешения, чтобы послушник все же остался погостить в стойбище, на недельку. А послушнику дает наказ: «Расскажи, убеди, приведи. Дело Божье. Вернусь – крестим». Послушник остается. И заболевает цингой.
— Какие были сложности при съемке, и сколько съемочных дней вообще было?
— У нас было критически малое количество съемочных дней, для такой сложнопостановочной картины. 19 дней. В идеале нужно значительно больше. И предполагалось больше. В советское время нормой для дебюта считалось 30. 25 смен это некий сегодняшний разумный минимум. У нас специфические особенности: северная стихия, в кадре волк, ребенок, три тысячи настоящих оленей, реальные ненцы-оленеводы... Работа с ними это очень сложно планируемая по времени вещь. И всего 19 смен! Справились благодаря команде и общей включенности: иначе эту глыбу было бы не поднять.
Что касается волка, он, конечно, был дрессированный. Но волки вообще не могут быть в полном смысле дрессированными. Наш волк кое-что умел, но когда мы привезли его в тундру, то он воспринял это не как работу, а как выход на волю.
— Как возвращение к корням?
— Ну почти. И поэтому он вел себя очень непредсказуемо. Но для меня важно, что это настоящий волк! По морде это видно, по оскалу, походке. По характеру он довольно спокойный, а в кадре превращался в хищника. Вопрос лишь в том, сколько времени на это понадобилось.
Съемки на Севере это само по себе сложно. Погода очень быстро меняется, планировать что-то очень тяжело. Обычно режиссер игрового едет на съемки с полной готовностью: у него с собой нарисованные раскадровки, придуманная мизансцена и четкий план. Но на Крайнем Севере вся готовность не более, чем условность. Погода меняется на ходу! Тебе нужно оперативно «перережиссировать» каждую сцену, в моменте вместе с группой перепридумывать все по-новому. Находить новые спонтанные решения. И делать это все время. Север провоцирует настоящее стихийное творчество.
— Тогда получается, и для опытных режиссеров это сложно, а уж если для вас это первая полнометражная игровая картина…
— Это целые драма и приключение, и еще инициация — снимать на Севере. Но одновременно это очень интересно. Интересны северные фактура и энергия. Это ничего не заменит. Это мощно, и все трудности того стоят.
— Насколько успешно получилось продвинуть фильм в прокате?
— Тут очень важно, что соинвестором нашего фильма была одна из компаний, которая сама является прокатчиком. И то, что он получил сразу три приза московского кинофестиваля «Зимний»: Гран-при, лучшая мужская роль, лучший сценарий. У фильма появилась огласка, пресса или, как говорят, «хороший сарафан». Это и дало импульс к федеральному прокату.
Плюс мы получили премию независимых кинокритиков за лучший сценарий еще до выхода в прокат и на фестивали. Все эти моменты и привели к тому, что удался прокат по всей стране. Но на лавры в виде огромных сборов фильмов-хитов мы, конечно, не претендовали.
Ранее мы писали, что на омском вокзале остановился «Театральный поезд».
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