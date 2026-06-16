В Омской области молния ударила в крышу жилого дома

Фото: паблик «Жесть Омск» в МАХ

На минувших выходных, 14 июня, в районном поселке Москаленки случилось ЧП — в крышу жилого дома ударила молния.

Как сообщил очевидец паблику «Жесть Омск» в МАХ, от удара крыша дома, в котором проживала одинокая пенсионерка, очень быстро загорелась.

«На помощь сразу прибежали соседи, они отогнали автомобиль и эвакуировали пенсионерку из горящего дома», — рассказал источник.

В итоге обошлось без жертв, но дом, как следует из приложенной фотографии, должно быть, пострадал в пожаре очень сильно. Точную причину возгорания устанавливают сотрудники МЧС.

Ранее КП-Омск сообщала, что на окраине Омска частный сектор трое суток остается без электричества

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru