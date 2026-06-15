На окраине Омска частный сектор трое суток остается без электричества

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 12 июня жильцы домов в Старом Кировске остаются без электричества. Об этом они помимо обращений в профильные службы опубликовали жалобу в группе «Омск ВК | — Жизнь города — Новости — ЧП — ДТП» во «ВКонтакте».

По информации авторов жалобы, диспетчерские службы не отвечают на звонки, а официальных заявлений от энергетиков и администрации города пока так и не было. Из-за того, что нет света, в жилье нет и горячей воды, ее нагрев там зависит от электричества. Портятся продукты питания в холодильниках.

«Мясо в морозильной камере начинает тухнуть, кто это все восстановит? У нас годовалый ребенок — вечером ни покормить, ни помыть!», — сказано в жалобе.

Омичи также выразили негодование, что в ситуации разряженных аккумуляторов мобильников они даже не могут вызвать экстренные службы при необходимости.

«На 8-й Кировской, 101, 70, 72, когда планируется подключение электричества?! Кто будет возмещать убытки при порче электроприборов и продуктов? Почему за выходные не удалось установить причину аварии и починить? В домах полно маленьких детей, пожилых жителей!», — написала одна из пострадавших уже в комментариях.

Изначально официальной информации о причинах отключения не было, затем «Россети Сибирь»-«Омскэнерго» сообщило, что света в этом микрорайоне нет несколько дней из-за повреждения кабельной линии электропередачи.

«Ремонт при этом уже стартовал. Энергетики обещают, что сегодня в течение дня электроснабжение вернется в дома омичей», — отметили в компании.

Ранее мы писали, что в Исилькуле понемногу стала нормализовываться проблемная ситуация с водой.

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