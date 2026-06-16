Жители Старого Кировска сидели без света из-за порыва на бесхозяйных сетях

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Энергетики «Россети Сибирь» — «Омскэнерго» полностью восстановили электроснабжение в Старом Кировске. Как сообщили в компании, оно было нарушено из-за повреждения высоковольтной бесхозяйной линии электропередачи, не принадлежащей филиалу «Россети Сибирь» — «Омскэнерго».

Напомним, о проблеме стало известно вчера, после того как жители подаловались в соцсетях, что сидят без электричества уже несколько суток. Энергетики отреагировали на обращения жителей: бригады оперативно приступили к поиску места нарушения и восстановительным работам. Параллельно специалисты подключили к сети резервный источник электроснабжения. Сегодня после полуночи электроснабжение ранее обесточенных потребителей было полностью восстановлено.

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