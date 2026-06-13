В омских соцсетях появилось сообщение о блокировке моста рабочими, не получающими зарплату

Ситуация вокруг ремонта важнейшего моста через реку Иртыш, принимает совсем уже скандальный оттенок. В одном из омских пабликов в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение от лица якобы ремонтников. Анонимный пользователь сообщает о перекрытии 15 июня моста у Телецентра. В омской мэрии назвали эту информацию «вероятно, фейковой».
«Доброе времени суток. Ситуацию с невыплатой заработной платы работникам моста им. 60-летия ВЛКСМ не воспринимают в всерьез и наша прокуратура, и трудовая инспекция, и губернатор. После многочисленных жалоб и обращений результата нет. Мы, работники, предупреждаем вас: в понедельник, 15 июня, в 8 утра, мост будет полностью перекрыт для движения транспорта. Пока с нами не рассчитаются за апрель и май. Всем удачных выходных. В понедельник ищем пути объезда», — такое резонансное сообщение появилось сегодня, 13 июня, в паблике «Омск ВК. Жизнь города. Новости» социальной сети «ВКонтакте».
Отдельно отметим, что данное обращение практически не вызвало отрицательных эмоций у омичей:
«Молодцы, ребята! Боритесь за свои права. Они не думают, чем вам семьи кормить, на какие средства добраться на работу, вот и поступайте также, как они», — написала омичка по имени Ирина.
«И правильно сделают если перекроют — семьи нужно кормить, а этим руководителям строительной организации плевать на рабочих!», — поддержал автора поста пользователь по имени Владимир.
«Видать теперь хотят, чтоб люди за идею работали. Мне, конечно, жаль автолюбителей, но и рабочих тоже можно понять», — согласился с доводом автора поста пользователь с ником «Баба Яга».
Спустя несколько часов на резонансное сообщение, перепечатанное многими омскими СМИ и новостными пабликами в социальных сетях, отреагировали в мэрии Омска:
«У администрации города Омска нет задолженности перед компанией «Стройтраст» по ремонту моста им. 60-летия ВЛКСМ. Расчеты с подрядчиком проводятся оперативно, по мере выполнения работ и оформления соответствующих документов. В свою очередь компания «Стройтраст» также отрицает наличие просроченной задолженности по заработной плате», — подчеркнули в своем ответе омские чиновники.
Также в ведомстве обратили внимание, что информация является анонимной, и предположили, что она «вероятно, фейковая». Напомним, что о проблеме невыплаты заработной платы ремонтникам моста у Телецентра, КП-Омск сообщала 2 дня назад — 11 июня. При этом администрация Омска официально заявила — деньги подрядчику приходят исправно.
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